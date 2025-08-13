楊柳颱風》東管處鏡頭君們身陷搖滾區 「三仙台鏡頭君」銷假歸隊

「鏡頭君」們負責替觀眾安全觀浪、以命報效觀眾。（記者劉人瑋翻攝）

2025/08/13 10:36

〔記者劉人瑋／台東報導〕中颱「楊柳」外圍環流今早觸陸，早上7點起開始狂風暴雨，光是台東市富岡漁港就掀起數十公尺高巨浪，東海岸國家公園管理處的一群「網紅、鏡頭君」，駐守東海岸，一早就直面14級風，其中三仙台鏡頭君一度颱風天自主休假，在上百網友上線為鏡頭君加油打氣又回到崗位，讓網友安全觀浪。

當眾網友感謝中央山脈時，台東已是狂風暴雨，海景第一排觀浪又不會被岸巡人員驅趕的也只有東管處的「鏡頭君們」，透過網路上傳即時畫面，上百網友觀看東海岸各處的即時浪況，當有人出聲「（颱風）他們來了」，下方立即有些網友接力歪樓「來都來了」，馬上運用「紅姊」名言，果然網友也是正常發揮。

只是眾鏡頭君們也不是全都能頂住14級風，綠島帆船鼻則是自行休假一天，由綠島南寮港頂上，三仙台鏡頭君被發現遲未報到，網友們輪流留言「加油」直到30分鐘後，三仙台才恢復影像，較逗趣的是連「雨刷君」也出現，一片霧氣的畫面在雨刷緩慢抹過後再復清晰，一切也讓網友們看得直覺有趣，留言「要加油啊！」、「感謝歸隊鏡頭君，繼續報效觀眾」。

