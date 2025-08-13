95萬戶剉咧等？楊柳颱風來 台電出動清洗大隊防止大停電

楊柳颱風侵台，彰化縣今天上午天空陰陰，風雨不明顯。（記者張聰秋攝）

2025/08/13 10:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕楊柳颱風侵台，彰化縣雖在警戒區，但今天上午風雨仍不明顯。然而，台電彰化區營業處早已動員整備，針對沿海地區預先進行礙子清洗作業，以降低風雨來襲時可能造成的停電風險，確保彰化縣95萬用電戶供電正常。

台電彰化區處維護組經理黃志民表示，颱風對電力線路的影響主要有兩大類一是外物碰觸，二是鹽塵害，為了防範這些狀況，台電已提前樹木修剪與裸露點保護。同時，今天也針對容易受強風影響的沿海地區，展開礙子清洗，防止鹽塵附著導致線路跳脫。

為因應颱風可能帶來的強風豪雨，彰化區營業處已完成全面盤點與整備。目前共有196名台電員工及48名承攬商，合計244名搶修人力待命。此外，也備妥86輛自有搶修車、31輛承攬商車輛，共117輛，搶修所需的抽水機、發電機等設備也已完成測試，並備妥足夠的搶修材料，以確保搶修作業能夠順利進行，避免延誤。

另外，因應強風可能造成的電線桿倒塌或斷裂，台電在北彰化及南彰化的沿海地區都預先放置了備用電桿，以加快搶修速度，降低因運送延遲而影響復電時程。台電強調，一切準備就緒，將全力以赴，把災害與停電的衝擊降到最低。

楊柳颱風在彰化縣尚未發威，不過，台電彰化區營業處預先清洗沿海地區礙子，預防強風帶來的鹽塵害導致停電。（台電彰化區營業處提供）

預防強風吹倒樹枝壓到電力線路，台電彰化區營業處預先修剪長得繁密的樹木，做好防颱準備。（台電彰化區營業處提供）

