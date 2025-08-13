楊柳颳強風！今午後14縣市風雨達停班課標準

中央氣象署8月13日上午10點發布風力預測。（圖取自中央氣象署）

2025/08/13 10:22

〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風襲台，風雨越來越大。根據中央氣象署13日上午10時最新風雨預報，今天（13日）中午後過，新北、桃園、彰化、雲嘉南高屏、宜花東、澎湖、金門共14縣市達到停班課標準。

根據天然災害停止上班及上課作業辦法，颱風暴風半徑於4小時內可能經過區域，平均風力可達7級以上或陣風達10級以上時，或是降雨量達各地方政府停班課雨量參考基準，得發布停止上班課。

根據中央氣象署上午10時風雨預報，今天中午12時至午夜0時，總計有14縣市達標，包含新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣。

風力達標的縣市，今天中午12時至午夜0時期間，有新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣達標。金門縣則是晚間6時至午夜0時達標。

24小時累積雨量達標地區，今天下午2時至明天下午2時期間，嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區達標。

各縣市是否停止上班課，由地方政府決議。考量依據除了風力或雨量是否達標，若交通、水電供應中斷或供應困難，影響通行、上班課安全或有致災之虞，就算風雨沒達標，地方政府也可宣布停止上班課。

中央氣象署8月13日上午10點發布24小時累積雨量預測。（圖取自中央氣象署）

