楊柳暴風圈碰觸高雄 陳其邁：午後風雨漸強、非必要不出門

陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

2025/08/13 10:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁剛才透過臉書提醒中颱楊柳暴風圈已碰觸高雄陸地，預計今天午後風雨逐漸增強，呼籲民眾颱風期間「非必要不出門」。

陳其邁指出，高雄已列為颱風陸上警戒區，預計中午12時、颱風中心將進入高雄陸地，在風量方面預估最強風力會出現在彌陀，最大11.6s/m（平均陣風6級風），其次為梓官、小港、林園及旗津，皆為沿海地區；24小時累積雨量預估依序為美濃48mm、內門32mm、旗山31mm。

他提到氣象局已對高雄平地發布豪雨特報、山區則是大豪雨特報，颱風及其外圍環流影響會有局部大雨或豪雨，請民眾注意雷擊及強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川。

陳其邁也叮囑許多防颱注意事項，有興趣民眾請自行上網陳其邁臉書，重點是沒必要別出門，若有需協助事項可撥打免費專線1999、緊急狀況請撥119或緊急求援請撥112，他說高市府會第一時間出動排除。

陳其邁提醒民眾，楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，圖為陳其邁昨天巡察防颱整備時，向清潔隊員致意。（高市府提供）

