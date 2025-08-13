為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳暴風圈碰觸高雄 陳其邁：午後風雨漸強、非必要不出門

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    2025/08/13 10:33

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁剛才透過臉書提醒中颱楊柳暴風圈已碰觸高雄陸地，預計今天午後風雨逐漸增強，呼籲民眾颱風期間「非必要不出門」。

    陳其邁指出，高雄已列為颱風陸上警戒區，預計中午12時、颱風中心將進入高雄陸地，在風量方面預估最強風力會出現在彌陀，最大11.6s/m（平均陣風6級風），其次為梓官、小港、林園及旗津，皆為沿海地區；24小時累積雨量預估依序為美濃48mm、內門32mm、旗山31mm。

    他提到氣象局已對高雄平地發布豪雨特報、山區則是大豪雨特報，颱風及其外圍環流影響會有局部大雨或豪雨，請民眾注意雷擊及強陣風，山區須慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川。

    陳其邁也叮囑許多防颱注意事項，有興趣民眾請自行上網陳其邁臉書，重點是沒必要別出門，若有需協助事項可撥打免費專線1999、緊急狀況請撥119或緊急求援請撥112，他說高市府會第一時間出動排除。

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁提醒市民楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，沒必要別出門。（翻攝陳其邁臉書）

    陳其邁提醒民眾，楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，圖為陳其邁昨天巡察防颱整備時，向清潔隊員致意。（高市府提供）

    陳其邁提醒民眾，楊柳暴風圈已碰觸高雄，午後風雨漸強，圖為陳其邁昨天巡察防颱整備時，向清潔隊員致意。（高市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播