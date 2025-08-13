為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風可能登陸台東至大武間 「多良君」鏡頭實錄巨浪攻上南迴公路

    多良君拍攝楊柳巨浪畫面。（記者黃明堂翻攝）

    多良君拍攝楊柳巨浪畫面。（記者黃明堂翻攝）

    2025/08/13 10:55

    〔記者黃明堂／台東報導〕楊柳颱風暴風圈已接觸陸地、颱風眼清晰可見，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興預估中午有登陸台東市至大武一帶的機率，首當其衝的太麻里多良車站架設的即時影像目前運作正常，拍下巨浪席捲撲上南迴公路。縣長饒慶鈴說，根據中央氣象署預報，颱風經過時近中心將出現15-16級強陣風，請鄉親不要掉以輕心。

    楊柳颱風可能登陸地點不斷南移，綠島、蘭嶼的風浪非常驚人，已測得14級陣風，台東市到大武目前也處於狂風驟雨，預計中午前後會在台東登陸。南迴公路太麻里金崙大橋至多良車站一帶恐有強風與土石流災情，將對用路人生命財產造成威脅。為確保行車安全，大武警分局昨晚已協助大武公務段實施該路段預警性封閉金崙大橋，並且對金崙大橋南端到多良車站南下車道封閉，改開放北上車道單線雙向通行。

    台東縣府在多良車站架設24小時即時影像，鏡頭「多良君」目前相當穩固，且清晰拍攝楊柳颱風的海陸動態，可見巨浪層層撲向南迴公路，浪高有5公尺，甚至撲向路基，少部分躍上馬路，在狂風中仍有部分車輛行駛。

    大武分局呼籲，颱風期間對交通安全影響甚鉅，請民眾減少非必要外出。駕駛人行車時務必開啟車燈、減速慢行，並隨時收聽即時路況與氣象資訊，為自己與他人的安全多一分保障。

    多良君拍攝楊柳巨浪畫面。（記者黃明堂翻攝）

    多良君拍攝楊柳巨浪畫面。（記者黃明堂翻攝）

