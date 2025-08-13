為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    不捨台南遭遇百年風災 安倍昭惠捐200萬日圓救災

    安倍昭惠得知台灣中南部遭受丹娜絲颱風重創，尤其是狂風強雨造成大台南地區百年罕見風災，讓她非常心疼，決定捐出200萬日圓拋磚引玉。（資料照）

    安倍昭惠得知台灣中南部遭受丹娜絲颱風重創，尤其是狂風強雨造成大台南地區百年罕見風災，讓她非常心疼，決定捐出200萬日圓拋磚引玉。（資料照）

    2025/08/13 10:27

    〔駐日特派員林翠儀／東京13日報導〕日本前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠得知台灣中南部遭受丹娜絲颱風重創，尤其是狂風強雨造成大台南地區百年罕見風災，讓她非常心疼，決定捐出200萬日圓（約合台幣41.2萬元）為台南救災扮演拋磚引玉的角色，近日將透過安倍晉三紀念館執行長邱貴等人將捐款轉交給台南市政府。

    昭惠夫人2023年7月首次訪問台南，參觀在台南舉辦的「安倍晉三紀念影像展」，對於台南人伸出雙臂溫暖的接待，讓她有回到家的感覺，由於當時行程緊湊，她承諾將會再來台南，體驗古都的美好並享用她最喜歡的芒果。

    昭惠夫人今年6月兌現承諾，再度拜訪台南，這次的行程，市長黃偉哲特別準備了9種不同品種的芒果饗宴款待，讓她大感驚喜。

    沒想到1個月後，台南遭遇了百年罕見的風災，沿海地區很多民宅屋頂被風掀翻，昭惠夫人從新聞看到這些景象非常心疼，決定捐款協助台南救災，希望災區早日復原。據了解，有多位台灣企業界的「安倍粉」得知這個消息之後，已表態將要響應捐款。

    安倍晉三基金會理事張茂森透露，2023年「安倍晉三紀念影像展」在台南舉辦後，在地企業家宏霖工業的老闆王亮雄決定在七股建造「安倍晉三紀念館」，以常態性展出感謝這位生前力挺台灣的好友。

    預定為4層樓高的紀念館建築物每層面積大約400坪，其中3層將由安倍紀念館相關展場使用，籌建工作目前已經完成規劃，昭惠夫人將以紀念館館長的身分在今年12月初到台南親自主持動工儀式，也讓台日關係的連結愈來愈深。

