楊柳颱風》北市估下午風力直逼停班課標準 蔣萬安：目前正常上班課

台北市區估下午也將出現較強風力，達到9級陣風，接近停班課標準。台北市長蔣萬安表示，目前看起來應該是正常上班課，依然呼籲民眾特別留意。（記者孫唯容攝）

2025/08/13 10:16

〔記者孫唯容／台北報導〕楊柳颱風暴風圈觸陸，中央氣象署持續發布海上陸上警報，預估今（13）日中午前後就會從台東登陸，台北市區估下午也將出現較強風力，達到9級陣風，接近停班課標準。台北市長蔣萬安表示，目前看起來應該是正常上班課，依然呼籲民眾特別留意。

蔣萬安說，面對每次颱風都不敢大意，而且一定嚴陣以待，他一直跟團隊講料敵從寬、禦敵從嚴，所以昨天氣象團隊預估路徑，下午開始台北強風就會變大，持續密切關注颱風對於台北市可能造成影響，昨天局處也特別提醒，負責高空作業的業者及勞工特別留意安全，必要時停止作業，持續跟氣象團隊保持聯繫。

媒體追問，由於台北市很多招牌，也許久沒面臨如此強勁的陣風，是否會進行加固作業？蔣萬安表示，再次呼籲民眾做好各項防颱準備工作，對於許多懸掛的廣告招牌、懸掛物，或是施工作業中的塔吊機具，必要時收起或再次巡檢加強穩固，從前天EOC召開的開會議到昨天請各局處要求各項整備工作，今天會隨時密切保持跟氣象團隊聯繫。

蔣萬安指出，目前看起來應該是正常上班課，昨天晚間8時跟基北北桃共同決定正常上班課，目前看起來不至於達到停班課標準，還是再次呼籲民眾特別留意。至於有民眾說「沒放颱風假市長就不帥了」會不會難過？蔣萬安微笑表示，就是依照專業，依照氣象團隊給予的各項資料。

