即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    危險！氣象署發布強風特報 台東、澎湖颳14級風應避免外出

    中央氣象署今天上午發布陸上強風特報稱，台東縣、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生機率。（圖擷自氣象署網站）

    中央氣象署今天上午發布陸上強風特報稱，台東縣、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生機率。（圖擷自氣象署網站）

    2025/08/13 11:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風楊柳目前在台東東南方海面，以每小時30公里速度，向西北西進行。中央氣象署今天（13日）上午發布陸上強風特報，示警台東縣、澎湖縣局部地區可能出現14級以上致災強陣風，籲請民眾注意人車安全，並儘速躲避至堅固建築物內。

    氣象署今天（13日）上午10時48分發布陸上強風特報稱，颱風及其外圍環流影響，台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生機率，為「紅色燈號」；雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率，為「橙色燈號」。

    與此同時，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率，為「黃色燈號」；今夜至明天（14日）清晨，金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率，為「橙色燈號」。

    氣象署網站顯示，紅色燈號警戒事項，「危險！應進入室內，待在堅固建築物內避風並遠離易碎門窗」；橙色燈號警戒事項，「警戒！應避免戶外活動，防範路樹、不堅固建築或定置物因強風毀損倒塌而造成危害。避免行車，若於行車中，請尋找安全地點停車避風；留意大眾運輸停駛、停飛及國道與高架道路降速封閉訊息」；黃色燈號警戒事項，「注意！在戶外請小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落之碎片；戶外工作者請注意安全；加強牢固戶外物品；行車減速慢行，留意大眾運輸延誤訊息」。

