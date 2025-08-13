為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    楊柳颱風速度增強 澎湖海空交通全停

    澎湖機場12日湧入候補人潮。（記者劉禹慶攝）

    2025/08/13 10:12

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中颱楊柳以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，暴風範圍增強、速度加快，澎湖藍色公路及空運全數停航。因禁海令已發，海巡署金馬澎分署加強岸際巡邏，違者將依《災害防救法》規定開罰，罰金最高可達25萬元。

    澎湖航空站表示，今（13）日原提供運量，取消班次合計共53航班（其中澎湖往台北18航班、澎湖往台中11航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南3航班、澎湖往高雄19航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有3433人。同時澎湖航空站為顧及旅客安全及航空公司作業人員安全，航站進行防颱整備作業，今日航空公司無提供櫃檯作業服務及航廈未開放旅客進出。

    由於部份遊客擔心風鎖澎湖多日，提前昨（12）日湧入澎湖機場候補，最多候補曾至300餘人，加班飛行台北後，仍有170人未能如願搭機，澎湖航空站決定候補名單保留，待航站重新開放時，繼續候補，只是重新開放時間尚未確定。

    楊柳颱風近中心最大風速：每秒43公尺（約每小時155公里），相當於14級風，瞬間之最大陣風：每秒53公尺（約每小時191公里），相當於16級風。

    澎湖湖氣象站今日上午8時發布強風通報，西嶼陣風已達9級，望安、東吉島陣風達8級；望安平均風達7級，湖西、西嶼、東吉島、七美平均風達6級，強風持續中。另外澎湖地區今日上午公告港口及岸際警戒區域，海巡人員將對擅自進入警戒區者，開立舉發單，並移送地方政府裁罰。

    澎湖發布禁海令，海巡署加強岸際巡邏勸導。（第七岸巡隊提供）

