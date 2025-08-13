為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    基隆復興路水管爆裂路面塌陷 4千多戶停水

    基隆市復興路自來水公破管，水噴出馬路（施偉政提供）

    基隆市復興路自來水公破管，水噴出馬路（施偉政提供）

    2025/08/13 10:05

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕楊柳颱風逼近，基隆市中山區復興路今天凌晨3點多自來水管爆裂，大量自來水沖破路面，多處路面塌陷，基隆市議員施偉政接到通報趕到現場，通知自來水公司早上緊急開挖，約有4千多戶停水。

    基隆市議員施偉政與德安里長謝銘傳第一時間分別抵達現場，施偉政表示，大量自來水沖破柏油路面，水噴出淹沒整條馬路，多處路面塌陷，立即通報自來水公司以及中華路派出所協助交通指揮，封閉一半馬路。

    自來水公司接獲通報，先派員關閉供水，廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程。現場水公司人員表示疑似管線老舊不堪壓力負荷造成破損。

    自來水公司第一區管理處表示，初步判定是1978年埋設的老舊水管破裂所致，目前已經開挖搶修，中山區復興路、文化路、協和街、德安路等處約4472戶停水，預計到下午1點左右。

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播