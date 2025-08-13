基隆復興路水管爆裂路面塌陷 4千多戶停水

基隆市復興路自來水公破管，水噴出馬路（施偉政提供）

2025/08/13 10:05

〔記者盧賢秀／基隆報導〕楊柳颱風逼近，基隆市中山區復興路今天凌晨3點多自來水管爆裂，大量自來水沖破路面，多處路面塌陷，基隆市議員施偉政接到通報趕到現場，通知自來水公司早上緊急開挖，約有4千多戶停水。

基隆市議員施偉政與德安里長謝銘傳第一時間分別抵達現場，施偉政表示，大量自來水沖破柏油路面，水噴出淹沒整條馬路，多處路面塌陷，立即通報自來水公司以及中華路派出所協助交通指揮，封閉一半馬路。

自來水公司接獲通報，先派員關閉供水，廠商到場施作管線汰換及柏油重新鋪設工程。現場水公司人員表示疑似管線老舊不堪壓力負荷造成破損。

自來水公司第一區管理處表示，初步判定是1978年埋設的老舊水管破裂所致，目前已經開挖搶修，中山區復興路、文化路、協和街、德安路等處約4472戶停水，預計到下午1點左右。

自來水公司今天上午緊急開挖搶修，有4千多戶停水。（施偉政提供）

