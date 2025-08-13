為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風》北花蓮風雨漸增 市區易積水涵洞預警封閉

    花蓮市德安六街涵洞已有積水現象，九點柵門封閉實施預警性封路。（記者王錦義攝）

    花蓮市德安六街涵洞已有積水現象，九點柵門封閉實施預警性封路。（記者王錦義攝）

    2025/08/13 10:01

    〔記者王錦義／花蓮報導〕楊柳颱風暴風圈已觸陸，花蓮縣北區風雨也一陣一陣的逐漸增強，花蓮縣政府指出，花蓮市德安六街涵洞已有積水現象，九點柵門封閉實施預警性封路。交通部份，台鐵花蓮站旅客不多，花蓮往台北的列車正常發車，不過花蓮南下台東方向的，則是各級列車停駛。

    公路局東區養護工程分局指出，受楊柳颱風影響，台11線61到63公里、人定勝天路段，中央氣象署情資目前預期浪高8公尺以上，為防止海岸長浪衝擊公路行車安全，公路局東區養護工程分局花蓮工務段於颱風警報期間已派員進行該路段長浪進駐監看，必要時不排除於本路段實施短暫性道路管制。

    公路局呼籲用路人，颱風警報期間行駛臨海道路易受強風及長浪衝擊影響行車安全，建議避免行駛以維護安全，並請用路人隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS），事先作好行程規劃，多利用公路局省道即時路況系統公路局省道及時資訊服務網 隨時注意收聽廣播訊息。

    目前花蓮北區的風雨是一陣一陣，偶有大風大雨，受到颱風外圍環流影響，花蓮外海掀起5公尺高的大浪，花蓮市區的北濱停車場，一早就有不少民眾來觀浪，而海巡人員也在岸際巡邏，避免民眾靠近限制區域，以免發生危險。

    目前花蓮北區的風雨是一陣一陣，偶有大風大雨，受到颱風外圍環流影響，花蓮外海掀起５米高的大浪。（民眾提供）

    目前花蓮北區的風雨是一陣一陣，偶有大風大雨，受到颱風外圍環流影響，花蓮外海掀起５米高的大浪。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播