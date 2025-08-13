為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭鴕鳥颱風前夕逛大街！網友笑稱路過羅東聖母醫院「想掛急診」

    颱風夜期間，一隻鴕鳥經過羅東聖母醫院閒逛時被拍到，網友笑稱，「牠要去掛急診」。（圖擷取自臉書社團「宜蘭爆料公社」）

    颱風夜期間，一隻鴕鳥經過羅東聖母醫院閒逛時被拍到，網友笑稱，「牠要去掛急診」。（圖擷取自臉書社團「宜蘭爆料公社」）

    2025/08/13 09:50

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕楊柳颱風襲台的颱風夜，宜蘭縣出現一隻鴕鳥冒雨出來逛大街，當牠奔跑經過羅東聖母醫院前方，剛好被路過民眾拍到，拍攝者今天（13日）以「颱風天，誰家養的雞跑了」為題上網分享，畫面曝光後，網友留言妙回，「牠要去掛急診」。

    這隻鴕鳥原先在五結鄉二結麥當勞附近的馬路上被人目擊，之後一路往南奔跑，跑了約四公里後，轉進羅東鎮鬧區的南昌街一帶，因適逢深夜，街上人車不多，牠悠閒地逛大街，看起來很享受片刻的寧靜。

    鴕鳥走過羅東聖母醫院時，被路過民眾拍下畫面PO上網引發熱議，網友留言說，「她要去看醫生」、「哈哈哈哈要去掛急診」、「其實牠是來探病的」、「投奔自由啦」。據了解，這隻鴕鳥有人飼養，趁著颱風天偷跑出來蹓躂，沒多久，飼主接獲通知，駕駛小貨車將牠帶回。

    羅東警分局指出，警方今天清晨4點接獲報案派員處理，在五結鄉仁七路找到鴕鳥，由附近熱心民眾協助將其固定，經查鴕鳥是王姓飼主飼養在宜蘭縣壯圍鄉，疑似自行跨越圍欄跑出來，全案依違反道路交通管理處罰條例第84條開單舉發，責由飼主運回。

    飼主將逛大街的鴕鳥帶回。（圖由「Threads上的ig_03.04」提供）

    飼主將逛大街的鴕鳥帶回。（圖由「Threads上的ig_03.04」提供）

    颱風天偷跑出去逛大街的鴕鳥。（圖由「Threads上的ig_03.04」提供）

    颱風天偷跑出去逛大街的鴕鳥。（圖由「Threads上的ig_03.04」提供）

