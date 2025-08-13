為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》台鐵18:00後「彰化＝枋寮」部分停駛 南迴、花東線停駛

    受楊柳颱風影響，台鐵13日晚間6時後班次有所異動，包括南迴線、花東線各級列車停駛。圖為南迴線潮州站。（資料照）

    2025/08/13 09:54

    〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風今天（13日）影響全台。台鐵公司說明，今天晚間6點之後，南迴線、花東線各級列車停駛；西部幹線「彰化＝潮州＝枋寮」對號列車部分停駛，「基隆＝彰化」各級列車正常行駛；北迴線、宜蘭線各級列車正常行駛；支線除沙崙線有異動，其餘正常行駛。

    ●西部幹線（基隆＝潮州＝枋寮）

    一、對號列車

    1、基隆＝彰化間：正常行駛

    2、下行列車：

    117次（含）後至145次（含）對號列車行駛至彰化。

    彰化＝潮州＝枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。

    511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮＝員林行駛、283次花蓮＝斗六行駛。

    3、上行列車：

    124次（含）後至150次（含）潮州至彰化停駛，彰化＝基隆正常行駛。

    372次全區間停駛、554次彰化＝花蓮行駛、136次台中＝南港行駛。

    二、區間（快）車

    基隆＝彰化間：正常行駛。

    彰化＝枋寮間：視風雨狀況調整。

    ●東部幹線

    北迴線、宜蘭線（花蓮＝樹林）：各級列車正常行駛。

    花東線（台東＝花蓮）：各級列車停駛。

    ●南迴線（新左營＝台東）：各級列車停駛。

    ●支線

    沙崙線：3731次、3734次起停駛。

    平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線：正常行駛。

