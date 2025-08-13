TPASS助攻高雄公共運輸市佔率創14年新高 市府再推優惠

高雄TPASS助攻公共運輸市佔率創14年新高，市府再推優惠方案。（記者黃良傑攝）

2025/08/13 09:52

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄公共運輸市佔率因交通部的TPASS優惠助攻，創下14年來新高，首度突破10％，交通局再與運動發展局合作，結合苓雅、鳳山、前金、岡山、左營等5家運動中心，推動「TPASS健身GO」專屬優惠方案回饋。

優惠方案為即日起帶效期內高市399或南高屏999 TPASS月/季票相關證明，前往該5家運動中心，即可享有健身月卡、運動課程、場地租借等超值折扣，另有場地租借等優惠，讓民眾在享受便捷公共運輸的同時，也能多運動，享受健康低碳生活。

交通部定義的公共運輸包括飛機、高鐵、台鐵、客運、公車、計程車、渡輪、捷運（含輕軌）等，高雄市除了飛機外，海陸客運交通均有，使TPASS的優惠更普及，公共運輸市佔及搭乘率也大幅增加，從2009年以來，都低於10％的公共運輸市佔率，去年首度突破10％，創14年來新高，預估今年持續增加中。

交通局指出，TPASS月/季票不僅是通勤通學的好幫手，更是連結健康與便利生活的橋樑，因此，與運動中心洽談長期性的優惠，除延續原有的健身月卡加購價外，更加碼推出各家合作運動中心前60名加購健身月卡，最低只要499元（約原價38折），幾乎秒殺。

運發局表示，持TPASS卡到苓雅、鳳山、岡山、左營運動中心，購買健身月卡可享優惠價，由上千元降至900元；另憑TPASS購票證明至岡山運動中山，免費贈身體組成分析測量1次（價值200元），前金運動中心則有射箭課程買一送一優惠。

