加LINE一指搞定！「竹縣回收凍好查」還可集點、抽獎

新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊。（新竹縣政府提供）

2025/08/13 09:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕垃圾分類桶一整排，經常讓人猶豫到底該丟在哪一桶？ 萬一將回收物誤丟為一般垃圾，依法可處1200元到6000元罰鍰！新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊，即日起加好友不但可以集點兌換好康，還可參加抽獎活動！

縣長楊文科請大家告訴大家，無需下載App，只要加「竹縣回收凍好查」好友，即可用一指搞定回收大小事，並可連結Facebook粉絲團檢舉噪音車、查詢案件進度，做環保變得簡單快速又便利。

環保局說明，「竹縣回收凍好查」內建的「凍好查」功能，提供圖文分類教學，清楚說明各類物品的正確回收方式，讓回收變得更簡單。另外，還可查詢資源回收垃圾車清運日、全縣回收站地點，甚至包含廢車回收及合法回收商名單，常見的問題也彙整成Q&A問答集，資訊完整一目了然。

「竹縣回收凍好查」並推出集點功能，讓參與活動的民眾累積點數，兌換好康。即日起加入好友，並執行任一項查詢功能，還可獲得抽獎資格，9到11月每月最後一天會發送抽獎通知訊息，獎品有全家、7-11電子禮卷、霜淇淋電子禮卷共800份。更多活動詳情，請上新竹縣政府環境保護局官方臉書粉絲專頁查詢（ https://www.facebook.com/hchcepb?locale=zh_TW ）。

加入「竹縣回收凍好查」LINE官方帳號方式如下：

★智慧型手機、平板電腦

方法1：開啟LINE>加入好友>掃行動條碼>按下加入。

方法2：開啟LINE>加入好友>ID搜尋@649zrcsk >按下加入。

★電腦版開啟LINE電腦版>加入好友>ID搜尋@649zrcsk >按下加入。

「竹縣回收凍好查」LINE帳號，只要輸入品項關鍵字，就可即時查詢逾1400項回收分類資訊。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府環保局推出「竹縣回收凍好查」LINE帳號，可用一指搞定回收大小事。（新竹縣政府提供）

