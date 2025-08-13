楊柳登陸後迅速席捲南台灣 大台北恐颳9級強陣風

中央氣象署8月13日上午8點楊柳颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/08/13 09:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕中颱楊柳達到巔峰狀態，在蘭嶼綠島掀起15級強陣風。中央氣象署上午8時30分更新颱風資訊，預報員劉宇其提醒，花東、恆春半島風雨轉劇，而颱風中午前後登陸後，南部地區風雨將迅速轉強，基北宜間歇風雨，大台北地區下午傍晚可能颳8、9級強陣風。

氣象署上午8時資料指出，楊柳現為中度颱風，位於台東的東南東方約130公里處海面，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑180公里，十級風平均暴風半徑60公里。以每小時29轉32公里速度，向西北西靠近台灣。陸警範圍維持苗栗以南、花東、澎湖、金門，共14個縣市。

氣象署預報員劉宇其表示，颱風目前達到巔峰狀態，颱風眼相當清晰，周遭厚實雲系已逐漸影響綠島、蘭嶼，偵測到14、15級強陣風，台東沿海出現10至11級強陣風，北部、南部沿海及澎湖測得8至9級強陣風。

劉宇其說明，暴風圈今天將逐漸涵蓋花東、苗栗以南、澎湖，金門晚間開始風雨增大。颱風下午經過中央山脈至西部時，中南部尤其南部內陸地區風力將顯著增強，雲林以南沿海將達11至12級強陣風。晚間澎湖可達14至15級強陣風，深夜金門可達11級強陣風。

劉宇其表示，外圍環流將為宜花、大台北地區帶來零星短暫陣雨，強對流可能導致時雨量達10至20毫米，各地天氣不穩。大台北市區下午、傍晚風力較大，可能達9級陣風。

雨勢方面，劉宇其說明，今天上午東部、南部山區開始降雨，今天花東、高屏山區大豪雨，花東、恆春半島豪雨；下半天嘉義以南陸續出現豪雨，入夜後本島降雨緩和，澎湖、金門風雨明顯，其中金門風雨延續至明晨。

劉宇其提醒今天天氣情況。花東、恆春半島隨著颱風中心接近，風雨轉劇；嘉義以南、澎湖上午無明顯感受，僅沿海風力逐漸增強，但颱風登陸後，風雨將迅速轉強；基北宜有間歇風雨，下午出現較強陣風，達8至9級陣風；竹苗中部位於背風側，偶雨高溫，但仍要留意沿海陣風；金門白天晴朗高溫，晚間將起風雨；馬祖留意強陣風。

劉宇其預估，颱風今天中午前後將自台東登陸，傍晚從南部陸地出海，由於路徑往南修，目前自台南、高雄出海機會較大，明晨進到中國華南一帶。

楊柳颱風來襲，中央氣象署提醒民眾做好因應。圖為8月13日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為8月13日上午8點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月13日上午8點許版本。（中央氣象署提供）

