楊柳颱風》比預期強！吳聖宇：午後南台灣轉強風豪雨

中颱楊柳暴風圈已進入花東地區，預估今中午前後就會在台東市附近或以南沿岸登陸。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/13 09:43

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中颱楊柳暴風圈已進入花東地區，預估今（13日）中午前後就會在台東市附近或以南沿岸登陸，氣象署上午9點34分持續針對台東縣發布災防告警，警告可能會出現14級以上致災強陣風，午後颱風中心越過中央山脈南段，預估嘉義以南還有澎湖地區的風雨將會迅速轉強，恐有明顯的強風以及豪雨，需要特別小心。

今早9點楊柳颱風中心已經來到台東東南方約110公里之處，氣象署已針對台東縣發布災防告警，警告颱風中心即將通過附近，台東縣所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全並儘速至堅固的室內躲避。

請繼續往下閱讀...

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇今在臉書表示，颱風中心正持續往台東接近中，預估今天中午前後就會在台東市附近或以南沿岸登陸，之後很快的穿過南台灣上空，傍晚左右在台南一帶出海，並持續往福建沿岸前進，深夜到明天（14日）清晨就會逐漸離開台灣附近區域，這個颱風過去一天強度持續增強，目前發展的狀況已經比先前預期的都要來得強，雷達顯示颱風眼已經相當清楚，是一個不容小覷的颱風。

風雨部分，當颱風中心中午前後登陸時，東半部地區風雨將會達到最強，尤其台東、南花蓮靠近中心登陸的地方，風雨將會最為劇烈，可能會有14級以上強陣風，並且伴隨短時強降雨發生的情況，務必要嚴加戒備。

下午到傍晚颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到西南部上空，此時隨著颱風結構重整，預估嘉義以南還有澎湖地區的風雨將會迅速轉強，尤其要注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，可能為南部地區帶來明顯的強風以及豪雨，需要特別小心。

同時在北邊的基隆北海岸、大台北及宜蘭地地區則受地形影響，將有較為強勁的偏東風出現，除了沿海風力強，就連台北盆地內也可能會有7-9級左右的強風，伴隨一陣一陣的降雨，應該也是會很有感。相較之下，自新竹以南至雲林一帶因為受中央山脈阻擋，除了沿海有局部較強陣風、山區有間歇性大雨之外，內陸平地一帶風雨反而會比較不明顯。

預估明晨過後，台灣各地的風雨應該都會明顯趨緩，不過金門地區的風雨可能反而在明天清晨才會達到最強，等到明天上午颱風深入福建內陸、持續減弱之後，對台灣的影響就會告一段落。明白天台灣本島就會大致恢復夏季型天氣，西半部容易有午後雷雨出現的機會，預報看起來仍有局部大雷雨發生的可能性，還是要多加留意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法