苗栗造橋鄉土地、房屋違規廣告大增 公所全面拆除

大矽谷計畫另類外溢，造橋鄉土地、房屋買賣廣告大增，公所全面拆除。（造橋鄉公所提供）

2025/08/13 09:38

記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉自2023年4月間推動垃圾不落地，並撤除社區子母車後，垃圾量明顯下降，不過，造橋鄉長徐連斌發現，因造橋鄉比鄰蓬勃發展的苗北雙子城頭份市、竹南鎮，近期增加不少土地、房產買賣廣告，造橋鄉公所也發動人員，拆除貼在電線桿、路燈、交通號誌、公有牆面的違規廣告。

「違規廣告0容忍」，徐連斌強調，由於造橋鄉地理位置恰好緊鄰頭份市、竹南鎮，苗北雙子城已是苗栗縣少數人口持續成長的鄉鎮市，加上苗栗縣獲行政院核定納入大矽谷計畫後，同樣與造橋鄉相鄰的後龍鎮也被列入，讓造橋鄉土地、房產買賣廣告增加許多，每一張都是市容的破壞者。

由於造橋鄉與竹南、頭份、後龍相連，竹南科學園區外溢效應，苗北雙子城人口成長，造橋鄉也受惠增加遷入人口，苗栗縣納入大矽谷計畫消息一出，造橋鄉朝陽、談文與龍昇村房價因此增長，造橋鄉去年首度出現建案突破1000萬大關，房價直接反映。

不過，徐連斌發現違規廣告增加，他坦言拆除會得罪人，但鄉公所仍秉持突擊拆除原則，避免讓違規廣告影響造橋鄉環境。

