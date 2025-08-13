為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    被4校醫學系取消錄取資格 他考上成大醫科一吐怨氣

    被4校醫學系取消資格的學生，錄取成大醫科。（資料照）

    2025/08/13 09:26

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中一名高中應屆畢業生日前因備審資料的學習歷程檔案疑涉不實，原正取陽明交大、台北醫學大學及中國醫藥大學、中山醫學大學等4校醫學系，最後被取消錄取資格，他捲土重來拚分科測驗，今放榜，順利錄取成功大學醫學系，透過校方感謝大家，考上理想的升學志願；校方指出，祝福每個孩子，盡己之全力、追夢成功。

    該名高中生日前錄取陽明交大等4校醫學系後，在社群平台分享學習歷程檔案，當中提到曾參加高中菁英盃辯論比賽，獲得「最佳辯士」榮譽，但遭網友質疑，只是獲其中一場比賽的「優秀辯士」，質疑造假，最後4校醫學系正取錄取資格均遭取消，引發全國關注。

    該名學生拚分科測驗重頭來過，今日分科放榜，學生錄取成大醫學系，校方聲明，謝謝各界先進的關心，該名學生依自己的志願錄取其理想之校系。

    據了解，該名學生十分大方，不避諱讓外界知道他的錄取結果，學生透過校方表示，很感謝大家一路的支持；校方則強調，學生走過心情低谷，整理心情後回學校跟拚分科的學生一起衝刺，能用約1個月的時間衝出佳績，十分難能可貴。

    校方強調，學校一貫的立場是以學生為主、以關懷及輔導、協助學生為優先工作，鼓勵並祝福每一個孩子，盡己之全力、追夢成功。再次感謝各界這段時間的陪伴與支持。

