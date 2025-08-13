為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳颱風》雲縣林內坪頂對外道路豪雨塌陷 今修復雙向通車

    雲林縣府封道連日搶修，雲61線道路恢復雙向通車。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣府封道連日搶修，雲61線道路恢復雙向通車。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/13 09:21

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕不堪0728西南氣流帶來的連續豪雨沖刷，雲林縣林內鄉坪頂村主要聯絡道雲61線路面塌陷及基礎結構受損，經過連日搶修今（13）日恢復雙向通行，楊柳颱風來襲可能帶來降雨，雲林縣府提醒民眾行經要減速慢行，注意路況。

    雲61線道路是林內坪頂村到林內市區唯一聯絡道，因山區先前連日豪雨，野溪溪水暴漲改道，不堪8月4日沖刷路基流失路面塌陷約40公分，雲林縣交通工務局緊急封閉道路搶修。

    交工局長汪令堯表示，避免邊坡持續滑動，工程單位先將邊坡穩固與基礎加固，接後打設鋼軌樁確保路基穩定，同時針對受損路面分階段修復，兼顧施工安全與通行需求，在8月9日開放單向車輛通行，昨天完成路基加固及道路加鋪作業，恢復雙向通行。

    雲林縣長張麗善指出，楊柳颱風已在今天上午接觸到花蓮、台東及恆春半島陸地，雖目前雲林無風無雨，預估下午後影響會增強，且依據氣象署預報資料，這次風勢會比雨勢明顯，提醒鄉親遵守颱風「五不原則」不釣魚、不觀浪、不溯溪、不登山、不戲水，另室外懸掛物、招牌與架設物要加強固定，減少強風吹落的風險。

    0728西南氣流連日豪雨造成雲林縣林內鄉雲61線在8月4日發生道路塌陷。（資料照，記者黃淑莉攝）

    0728西南氣流連日豪雨造成雲林縣林內鄉雲61線在8月4日發生道路塌陷。（資料照，記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播