楊柳颱風》雲縣林內坪頂對外道路豪雨塌陷 今修復雙向通車

雲林縣府封道連日搶修，雲61線道路恢復雙向通車。（記者黃淑莉攝）

2025/08/13 09:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕不堪0728西南氣流帶來的連續豪雨沖刷，雲林縣林內鄉坪頂村主要聯絡道雲61線路面塌陷及基礎結構受損，經過連日搶修今（13）日恢復雙向通行，楊柳颱風來襲可能帶來降雨，雲林縣府提醒民眾行經要減速慢行，注意路況。

雲61線道路是林內坪頂村到林內市區唯一聯絡道，因山區先前連日豪雨，野溪溪水暴漲改道，不堪8月4日沖刷路基流失路面塌陷約40公分，雲林縣交通工務局緊急封閉道路搶修。

交工局長汪令堯表示，避免邊坡持續滑動，工程單位先將邊坡穩固與基礎加固，接後打設鋼軌樁確保路基穩定，同時針對受損路面分階段修復，兼顧施工安全與通行需求，在8月9日開放單向車輛通行，昨天完成路基加固及道路加鋪作業，恢復雙向通行。

雲林縣長張麗善指出，楊柳颱風已在今天上午接觸到花蓮、台東及恆春半島陸地，雖目前雲林無風無雨，預估下午後影響會增強，且依據氣象署預報資料，這次風勢會比雨勢明顯，提醒鄉親遵守颱風「五不原則」不釣魚、不觀浪、不溯溪、不登山、不戲水，另室外懸掛物、招牌與架設物要加強固定，減少強風吹落的風險。

0728西南氣流連日豪雨造成雲林縣林內鄉雲61線在8月4日發生道路塌陷。（資料照，記者黃淑莉攝）

