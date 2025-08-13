竹市光華國中師生14天挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼

新竹市光華國中師生今夏以「山海騎航」主題，14天完成挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼的壯舉，並成功蛻變為更成熟的法拉第少年。（光華國中提供）

2025/08/13 09:24

〔記者洪美秀／新竹報導〕你的國中暑假會做什麼？新竹市光華國中34名法拉第少年今年暑假除挑戰單車騎花東縱谷，更展現海洋之子壯遊勇氣，從台南出發揚帆出航到高雄大鵬灣及外島蘭嶼，完成14天的「山海騎航」超級任務，雖然曬黑又爆汗，卻得以用腳踏台灣的土地，用臉頰體驗海水的鹹味，回到學校的法拉第少年不僅成長蛻變，更帶回滿溢豐富的生命經歷，展現只要故事開始，就不會停歇的堅持。

光華國中校長林茂成是竹市法拉第少年課程的創始者，從光武國中到光華國中，帶領數千名國中生用單車環島看見台灣，3年前到光華國中後，又將法拉第少年擴展到海洋課程，以「山海騎航」課程為主軸，今年暑假，帶領34名國一到國三學生創造不平凡的夏天。林茂成說，台灣四面環海，但多數人對海洋的了解匱乏，台灣處處美景，人們卻常盲目虛擲時光，於是他與課程團隊帶著孩子駕駛帆船，腳踩單車，用最純粹的方式，認識台灣。

請繼續往下閱讀...

從7月22日起到8月5日，學生花7天從台南出發航向高雄港、大鵬灣、後壁湖再到蘭嶼，學習航海的基本裝備及駕駛艙配置，用繩結練習，做風向判斷，也計算航行路徑及角度，用實際掌舵的熱情克服火熱高張的豔陽曝曬及頭暈目眩的不適，卻因航向海洋帶來震撼與狂喜。接著再花7天騎在美得令人窒息的花東縱谷，在雲霧繚繞的遠山，感受隨風婆娑的稻浪，學會應對進退及適應不熟悉的環境，在這個暑假學會面對挑戰及團隊合作的重要，每個歸航的學生都心得滿滿，成為讓家長師長感動的法拉第少年。

新竹市光華國中師生今夏以「山海騎航」主題，14天完成挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼的壯舉。（光華國中提供）

新竹市光華國中師生今夏以「山海騎航」主題，14天完成挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼的壯舉，並成功蛻變為更成熟的法拉第少年。（光華國中提供）

新竹市光華國中師生今夏以「山海騎航」主題，14天完成挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼的壯舉，並成功蛻變為更成熟的法拉第少年。（光華國中提供）

新竹市光華國中師生今夏以「山海騎航」主題，14天完成挑戰騎花東縱谷及揚帆渡蘭嶼的壯舉，並成功蛻變為更成熟的法拉第少年。（光華國中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法