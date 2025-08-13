為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    教師請假新規 納入身心調適假、延長病假

    教育部日前預告修正「教師請假規則」，為調適身心需要，得請身心調適假，每學年准給3日，併入事假計算。（資料照，南市教育局提供）

    教育部日前預告修正「教師請假規則」，為調適身心需要，得請身心調適假，每學年准給3日，併入事假計算。（資料照，南市教育局提供）

    2025/08/13 09:12

    〔記者鍾麗華／台北報導〕教育部日前預告修正「教師請假規則」，教師為調適身心需要，得請身心調適假，每學年准給3日，併入事假計算。事假、家庭照顧假及身心調適假合計超過7日者，應按日扣除薪給，其所遺課務代理費用應由學校支付。

    教育部表示，病假期滿後經學校核准延長的病假稱為「延長病假」，以與每學年准給28日病假區隔。根據修正草案，經學校核准得請延長病假，其期間2年內合併計算不得超過1年，但銷假上班1年以上者，其延長病假得重行起算。教師請延長病假或因公傷病請公假已滿規定期限仍不能銷假者，應予留職停薪或依法辦理退休或資遣。

    此外，草案規定，教師作證性侵害、性騷擾、性霸凌、違反與性或性別有關之專業倫理及霸凌事件，應給予公假。

    教育部表示，為鼓勵教師兼任行政職，但考量年資短淺的兼任行政職務教師休假需要，參考「勞基法」，在同一雇主或事業單位繼續工作滿6個月以上1年未滿者，給予3日特別休假規定，增訂兼任行政職務教師，當學年度法定休假少於3日時，一律給予休假3日之規定，享有最低休假3日保障。

