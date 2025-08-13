為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    走出舒適圈 培力園用冒險與音樂翻轉青少年人生劇本

    冒險體驗營隊設計高挑戰性的垂降與溯溪活動，還安排照顧流浪動物的服務學習。（少年培力園提供）

    冒險體驗營隊設計高挑戰性的垂降與溯溪活動，還安排照顧流浪動物的服務學習。（少年培力園提供）

    2025/08/13 09:08

    〔記者翁聿煌／新北報導〕在手機與網路無所不在的時代，許多青少年習慣躲進虛擬世界，缺少與真實環境碰撞的機會，由新北市社會局委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培力園，以「自我探索」、「社會參與」、「正向連結」為核心精神，今年暑假推出讓少年走進山林與溪流、面對恐懼與挑戰的「冒險體驗營」和讓偏郷孩子找到舞台的「音為有你」音樂工作坊，陪伴少年在真實情境中學習突破與成長。

    新北市少年培力園主任莊宛蒨表示，少年培力園的服務對象多為面臨升學、就業或自我定位困境的青少年，培力園的目標，不只是讓少年參加一個活動，而是讓青少年在過程中，學會面對挑戰、承擔責任、相信自己，今年在冒險營中，10多位來自不同背景的青少年，前往宜蘭利澤簡失親兒活動中心，展開三天兩夜的冒險之旅，營隊設計高挑戰性的垂降與溯溪活動，還安排照顧流浪動物的服務學習，對許多年輕人來說，這樣近距離的生命互動，是重新理解責任與同理心的起點。

    莊宛蒨說，另外有7位經過一年培訓的新北市高中生，踏上了不同冒險，他們走進偏鄉小學，成為音樂老師，「音為有你」的音樂工作坊，從籌劃到執行歷時3個月，高中生們必須自行討論並完成服務目標設定、聯絡合作學校、募集樂器與資源等前期工作，從規劃到執行全程參與，學習如何將一個構想落實成具體行動，經過7天的努力，孩子們從零開始完成組團合奏，再上到舞台與哥哥姐姐們合唱周杰倫的〈晴天〉，完成屬於自己的小小音樂夢想，舞台上一張張笑容，除了是對音樂的熱愛，也是跨齡連結與互相成就的見證。

    有7位經過一年培訓的新北市高中生，踏上了不同冒險，他們走進偏鄉小學，成為音樂老師，「音為有你」的音樂工作坊。（少年培力園提供）

    有7位經過一年培訓的新北市高中生,踏上了不同冒險,他們走進偏鄉小學,成為音樂老師,「音為有你」的音樂工作坊。（少年培力園提供）

