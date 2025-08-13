為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》難擋強烈風雨 東海岸「鏡頭君」部分已陣亡

    楊柳颱風襲台，今晨暴風圈已先觸陸，預估今日中午前後就會從台東登陸，透過即時影像可看到，目前東部已先感受到強烈風雨。（圖擷自YouTube）

    2025/08/13 09:35

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，其暴風圈已進入台灣東南部近海，根據即時影像可看到，東部已先感受到強烈風雨，部分「鏡頭君」更已先陣亡。

    楊柳颱風預估今日中午前後就會從台東登陸，將颳起15至16級強陣風，花東將遭遇劇烈風雨，南部風雨也將於下午轉強。

    今上午觀看與東海岸相關的即時影像，已可感受到強烈風勢，只見鏡頭君被吹得劇烈搖晃，讓觀看直播的網友直呼「這個臨場感！太強了」、「鏡頭君太偉大了，第一線報導」、「太多雨水太多浪，可怕」、「加油!!!撐住!!!!」、「被雨彈掃射中」、「鏡頭君加油」。

    今上午包含三仙台及綠島帆船鼻的即時影像更陸續斷線，不過後續三仙台的鏡頭君有復活，讓網友笑稱「三仙台鏡頭君本來放了三十分鐘的颱風假，又銷假上班了」。

    楊柳颱風持續逼近台灣，根據即時影像可看到，東部已先感受到強烈風雨，部分「鏡頭君」更已先陣亡。（圖擷自YouTube）

    楊柳颱風襲台，今晨暴風圈已先觸陸，預估今日中午前後就會從台東登陸。（圖擷自YouTube）

