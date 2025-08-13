為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    楊柳颱風》環流結構紮實 天氣粉專：強度維持到中午登陸

    第11號中度颱風楊柳目前位於台東東南方約130公里，過去3小時穩定朝西移動。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

    第11號中度颱風楊柳目前位於台東東南方約130公里，過去3小時穩定朝西移動。（圖擷自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

    2025/08/13 09:57

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕第11號中度颱風楊柳（PODUL）目前位於台東東南方約130公里，過去3小時穩定朝西移動，天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，颱風環流結構完整，預計強度可維持到登陸，花東、恆春風雨持續增強，中午起南部地區風雨也將快速增強。

    颱風論壇今天（13日）上午8時44分在臉書發出貼文稱，楊柳颱風目前已增強至中颱中段班，環流結構相當完整、紮實，雷達回波可觀察到清楚的颱風眼，預計強度可維持到登陸。

    貼文說，颱風中心正在靠近蘭嶼，暴風圈已進入台東、屏東、高雄、南花蓮，預計今天中午12時左右於台東至恆春半島間登陸，下午穿越南台灣上空，傍晚於台南至屏東間出海。

    貼文表示，花蓮、台東、恆春風雨持續增強，中午起，南部地區風雨將快速增強，台北、基隆、宜蘭因為地形關係也會有較強風勢，其餘地區則是一陣陣風勢及雨勢。

    最後，颱風論壇補充，今天深夜颱風遠離後風雨會快速緩和下來，颱風影響時間大約10至12小時左右，提醒大家做好準備，不可輕忽大意！

