楊柳颱風》金門上午10點公告港口岸際警戒區 擅入最高可罰25萬

2025/08/13 09:13

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署表示，受楊柳颱風影響，金門地區將於今天上午10點公告港口及岸際警戒區域，海巡人員為維護民眾安全，將採取積極執法作為，依照《災害防救法》規定，對擅自進入警戒區者，開立舉發單，罰款5萬至25萬元。

根據中央氣象署上午7點多發布颱風最新動態，「楊柳」在過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍擴大，中心在台東東南東方海面，暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，預測到14日凌晨5點，會在金門的西方約180公里處，對金門構成威脅。

金馬澎分署指出，「楊柳」路徑將貫穿台灣，離島以澎湖及金門影響最為劇烈，近岸海象將迅速轉趨惡劣，海巡單位已全面整備防災與救援能量，並加強岸際巡邏與觀浪勸導工作，針對金門災害應變中心將於10點一級開設，公告港口及岸際警戒區域，海巡為降低災害風險、維護民眾安全，將同步啟動積極執法作為。

金馬澎分署表示，民眾要提前防颱，可多加利用「Go Ocean海洋遊憩風險平台」查詢即時風浪與風險燈號資訊，隨時掌握氣象與災害警戒訊息，提高防災意識。時值觀光旺季，仍提醒民眾在颱風期間，務必遵守相關禁令，例如靠近海邊或岸際戲水、觀浪等行為都「揪毋湯（台語不要）」，切勿進入港口及岸際警戒區域，避免受罰。

