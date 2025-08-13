楊柳颱風來襲 中市淹水熱點遭質疑有「監控死角」

民進黨市議員陳雅惠質疑市府淹水熱點有「監控死角」。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕楊柳颱風來襲，台中市防汛能力受關切；民進黨中市議員陳雅惠表示，根據審計部台中市審計處審核報告，市府雖持續投入經費推動防洪建設，但多處淹水熱點依然存在「監控死角」，恐在豪雨來襲時延誤應變時機，她強調，防汛不能只是紙上作業，包括監控設備、抽水站和通報系統都必須在第一時間啟動，才能真正守住市民的安全。

水利局表示，部分淹水路段已派工布設路面淹水感測器，將持續檢討調整布設點位，也將持續檢視淹水潛勢區之雨水下水道淤積狀況，列入清疏計畫辦理，汛期期間將監控智慧防汛網平台之淹水狀況，優先列入派工清理。

市議員陳雅惠指出，依審計處審核報告，2022至2024年度，台中市府編列預算7504萬元，計畫增設15處道路淹水感測點、122處雨水下水道流量監控站及其他監控設備，並強化既有設備的即時通報功能，以縮短災情反應時間。

她強調，審計單位實地查核卻發現，柳川排水系統、上安里等長年積淹水地點，至今仍未納入即時監控範圍，部分抽水站甚至尚未接入智慧監控平台，導致防汛系統仍有明顯缺口。尤其在豪雨或颱風來襲時，這些缺口恐使現場反應慢半拍，增加災情風險。

審計處建議，市府應針對高風險地區，優先布建監控設備，完善抽水站監控連線，並結合智慧防災系統，即時監測水位與運轉狀況，以提高防汛效率。

陳雅惠表示，防汛設備不能只是「擺好看」，市府應立即處理長年積淹水的高風險區域，補齊監控設備、汰換老舊抽水機組，並確保通報到現場的反應流程緊密銜接、即時運作，有效確保民眾生命財產安全。

