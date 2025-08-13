楊柳颱風》高鐵改班表 14:00後雙向每小時各發3班車
〔記者蔡昀容／台北報導〕楊柳颱風影響持續加劇，台灣高鐵公司宣布，今天（13日）下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班（整點、20分、40分）每站停靠的全車自由座列車，商務車廂除外。
高鐵說明，依據今天清晨各項最新氣象資訊及列車運行安全等因素綜合研判，今天下午2時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。
不過，下午2時以後調整營運模式：
1、取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。
2、今天末班列車預定發車時間：
自南港站發車：晚間9時40分前往左營站；晚間10時40分前往台中站。
自左營站發車：晚間9時40分前往南港站；晚間10時40分前往台中站。
台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。
