公私協力修繕弱勢屋 北門區加速推動

楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕。（市府提供）

2025/08/13 08:29

〔記者王涵平／台南報導〕楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕，南市副市長趙卿惠前往關心進度，感謝公私協力助災民儘速重整家園。

其中一戶受災戶美英（化名）為喪偶單親媽媽，目前獨力撫養4名未成年子女，原本日子雖然清苦，但尚可憑藉社會福利救助勉強度日，但住處屋頂因風災受損嚴重，對一家人的生活造成相當大的影響，慈濟等志工團隊前往完成房屋修繕，美英感謝不已。

請繼續往下閱讀...

趙卿惠表示，丹娜絲颱風造成溪北地區多處民宅受損，市府團隊除全力投入災後重建工作，優先針對南市弱勢家庭進行關懷與協助。北門區修繕的4戶包括2戶獨居長者、1戶單親家庭及1戶中低收入戶，其生活及經濟條件均較為辛苦。

社會局長郭乃文指出，已聯合各區公所進行災後弱勢戶盤點，並積極媒合公益團體展開修繕作業，協助災民重建家園、恢復日常，未來將持續與民間公益團體及專業修繕單位密切合作，同時強化後續關懷與追蹤機制。

楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕，南市副市長趙卿惠前往關心進度。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法