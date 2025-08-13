為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公私協力修繕弱勢屋 北門區加速推動

    楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕。（市府提供）

    楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕。（市府提供）

    2025/08/13 08:29

    〔記者王涵平／台南報導〕楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕，南市副市長趙卿惠前往關心進度，感謝公私協力助災民儘速重整家園。

    其中一戶受災戶美英（化名）為喪偶單親媽媽，目前獨力撫養4名未成年子女，原本日子雖然清苦，但尚可憑藉社會福利救助勉強度日，但住處屋頂因風災受損嚴重，對一家人的生活造成相當大的影響，慈濟等志工團隊前往完成房屋修繕，美英感謝不已。

    趙卿惠表示，丹娜絲颱風造成溪北地區多處民宅受損，市府團隊除全力投入災後重建工作，優先針對南市弱勢家庭進行關懷與協助。北門區修繕的4戶包括2戶獨居長者、1戶單親家庭及1戶中低收入戶，其生活及經濟條件均較為辛苦。

    社會局長郭乃文指出，已聯合各區公所進行災後弱勢戶盤點，並積極媒合公益團體展開修繕作業，協助災民重建家園、恢復日常，未來將持續與民間公益團體及專業修繕單位密切合作，同時強化後續關懷與追蹤機制。

    楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕，南市副市長趙卿惠前往關心進度。（市府提供）

    楊柳颱風來襲，丹娜絲屋損災民最怕再逢連夜雨，北門區公所攜手慈濟基金會、國際獅子會300E-1區災難援助委員會及龍宗清公司，昨日前往4戶弱勢戶進行屋損丈量與修繕，南市副市長趙卿惠前往關心進度。（市府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播