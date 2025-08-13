楊柳颱風》台南安南公親里設防水擋板 曾文排水線加固

南市安南區公親里預先在社區設置防水擋板防災。（蘇青癸提供）

2025/08/13 08:20

〔記者蔡文居／台南報導〕楊柳颱風來襲，目前台南市沿海地區已開始降雨，為了防颱，避免社區再度淹水，台南市安南區公親里已於昨晚召集社區巡守隊、自主防災隊員及志工預先在社區設置防水擋板，水利署六河分署也趕在颱風到來前，在曾文排水線摸黑搶修加固工程，希望有備無患，安全度過楊柳颱風的考驗。

今年丹娜絲颱風過後，台南又接續下了好幾場豪雨，造成重大災損，迄今還在家園重建中。這次中颱楊柳來勢洶洶，台南市政府也宣布今天停班停課，安南公親里曾獲全國水患自主防災的特優社區，也預先召集志工投入做好防颱準備。

里長王金樹表示，中央氣象局已發布陸上颱風警報，安南區公所防災應變中心已開設，社區也同步啟動防災運作，並於晚上召集社區巡守隊、自主防災隊員及志工召開防災任務說明，電鋸、發電機等器具檢查，並於公學路一段262巷預布防水擋板。

王金樹表示，他們社區屬老舊社區，側溝狹小，如果遇到強降雨，會造成排水不及而積淹水。不過社區附近的曾文排水線已完成整治，通水斷面擴增3倍，排水速度加快，上次颱風及豪大雨雖然有淹水，但很快就消退。

另外，曾文排水線在0728豪大雨時，堤岸土石有被大水掏空，六河分署也趕在颱風到來前，請包商載運來石塊，摸黑搶修加固。

六河分署趕在颱風來襲前，在曾文排水線摸黑搶修加固堤岸。（蘇青癸提供）

