高雄白天後風雨漸大 5家百貨宣布停止營業

漢神本館與漢神巨蛋宣布今天暫停營業。（記者王榮祥翻攝）

2025/08/13 08:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕氣象署高雄氣象站指出，楊柳颱風預計今中午左右將從台東登陸，高雄白天起風雨會逐漸增大，籲請民眾小心；鑒於風雨可能漸強，今上午8點前，高雄已有5家百貨透過官網宣布今天暫停營業。

5家宣布今天停止營業的百貨分別為漢神本館、漢神巨蛋、大立百貨（A/B館）、大統五福店、統一夢時代，其中漢神本館與漢神巨蛋動作最快，昨夜即宣布今天停止營業訊息，獲得網友肯定，認為可避免民眾冒著風雨外出機率、也保障員工安全。

市長陳其邁也引述氣象署資料提醒，今高雄平均風力可達9級、最大陣風達11-12級，平地24小時雨量預報150-300毫米、山區24小時雨量預報達250-400毫米，請民眾特別留意強降雨可能帶來的災害。

尤其沿海低窪地區請嚴防海水倒灌，沿海空曠地區易出現強陣風、沿海地區易有長浪，市民朋友須嚴加注意。

大立百貨與大統五福店今透過官網宣布暫停營業。（記者王榮祥翻攝）

氣象署預估高雄今天風雨會逐漸增強。（高雄氣象站提供）

