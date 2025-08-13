楊柳颱風》嘉義縣嚴陣以待 嘉義長庚、大林慈濟加開天災門診

嘉義縣政府昨召開防範颱風整備會議。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕中度颱風楊柳來襲，目前嘉義縣尚無風雨，嘉義縣政府昨晚（12日）已將應變中心調升為一級開設，並公告登山遊憩區、行水區域範圍為「危險警戒區域範圍」，限制或禁止人民進入或命其離去，各單位嚴陣以待，提醒沿海及空曠地區縣民預先做好防範。

嘉義縣政府表示，災害應變中心已劃定阿里山鄉、大埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、中埔鄉及番路鄉等登山遊憩區，東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港，八掌溪、赤蘭溪、朴子溪、牛稠溪、三疊溪、北港溪等行水區域範圍為「危險警戒區域範圍」。

縣府表示，各抽水站、水門及移動式抽水機完成整備，滯洪池排至最低水位，各鄉鎮市公所整備沙包及太空包，並請公所提供受災戶是否需預防性疏散撤離；縣長翁章梁說，嘉義縣在丹娜絲及0728豪雨災害尚未完全復原，楊柳颱風將來襲，需嚴加戒備，避免二次傷害。

醫院部分，嘉義長庚醫院今天開設天然災害特別門診，急診及住院照常服務，相關資訊公告於網站嘉義長庚 。大林慈濟醫院今天上午、下午開設天然災害內科門診一診，其他門診停診，洗腎、住院及急診正常。

