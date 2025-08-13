楊柳颱風》「長胖」觸陸！中午16級強陣風登陸 傍晚嘉南出海

中央氣象署8月13日上午5點楊柳颱風路徑預測。（中央氣象署提供）

2025/08/13 07:16

〔記者蔡昀容／台北報導〕中颱楊柳暴風圈今（12日）晨觸陸，今天影響全台最劇。中央氣象署上午6時30分更新颱風資訊，預報員劉宇其提醒，颱風中午前後登陸台東時，將颳起15至16級強陣風，花東風雨轉劇，下午南部風雨轉強，颱風傍晚前後估自嘉義、台南附近出海。

氣象署上午6時資料指出，楊柳現為中度颱風，位於台東的東南東方約170公里處海面，近中心最大風速每秒43公尺，相當於14級風；瞬間最大陣風每秒53公尺，相當於16級風；七級風平均暴風半徑從150擴大至180公里，十級風平均暴風半徑60公里。以每小時30公里速度，西北轉西北西靠近台灣。陸警範圍包括苗栗以南、花東、澎湖、金門，共14個縣市。

預報員劉宇其表示，暴風圈上午6點接觸花蓮、台東、恆春半島陸地，今天白天花蓮、台東、苗栗以南、澎湖陸續進入暴風圈，晚上金門也會受到影響。各地沿海海浪增強，東部及東南部海面估達6米以上浪高，不適合海面活動及作業。

劉宇其說明，颱風眼已相當清楚，預計上午通過綠島、蘭嶼附近時，將為當地帶來15至16級強陣風，氣象署已發布強風告警。颱風中心中午前後自台東附近登陸，傍晚前後自嘉義、台南附近出海，登陸時台東沿海要注意15至16級強陣風。其他地區風雨逐步增強，周圍雲系也將為東半部及北部帶來間歇性陣雨，有時雨勢較大，時雨量可達20至30毫米。

雨勢方面，劉宇其說明，今天白天花東、屏東山區留意大豪雨，宜蘭山區、恆春半島、花東平地留意豪雨；下午南部及澎湖雨勢增強，嘉義以南留意豪雨；晚間澎湖、金門風雨大，金門大雨將延續至清晨。

風力方面，劉宇其指出，今天上午東半部風勢增強，西半部內陸地區受山脈阻隔，但沿海陸續颳起9至10級強陣風；颱風下午通過西南部，南部整體風力增強，會有11至12級強風；晚間至明晨，澎湖、金門風大，明天白天才會逐漸結束影響。

劉宇其提醒各區今天天氣情況。花東於颱風中心接近時，風雨轉劇；基北宜有間歇風雨，下午風勢轉強；嘉義以南、澎湖上午無明顯感受，但午後登陸後，風雨將迅速轉強；竹苗中部留意沿海陣風，偶雨高溫；金門白天晴朗高溫，晚間將起風雨；馬祖留意強陣風。

楊柳颱風來襲，中央氣象署發布陸上強風特報。圖為8月13日上午5點43分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署提醒各區因應。圖為8月13日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

楊柳颱風來襲，中央氣象署說明降雨趨勢。圖為8月13日上午6點40分版本。（中央氣象署提供）

