楊柳颱風》吳德榮：台東防16級以上「毀壞性」暴風

楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷取自氣象署）

2025/08/13 09:02

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災，台東則要嚴防「颱風眼」附近的「毀壞性」強陣風，應隨時注意氣象署的警報資訊、嚴加戒備。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「楊柳」今日中午前後登陸台東、明晨再登陸福建；登陸台東前強度達最強，之後受地形破壞，快速減弱。由於登陸點附近、勢必遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，應嚴加戒備。氣象署「定量降雨預報」則顯示，東半部及南部皆應慎防致災雨。

吳德榮提到，明晨楊柳再登陸福建、台灣風雨漸緩。週五至下週日各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下週一、二水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。

楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷自氣象署）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法