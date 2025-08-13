為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    楊柳颱風》吳德榮：台東防16級以上「毀壞性」暴風

    楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷取自氣象署）

    楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷取自氣象署）

    2025/08/13 09:02

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災，台東則要嚴防「颱風眼」附近的「毀壞性」強陣風，應隨時注意氣象署的警報資訊、嚴加戒備。

    吳德榮表示，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「楊柳」今日中午前後登陸台東、明晨再登陸福建；登陸台東前強度達最強，之後受地形破壞，快速減弱。由於登陸點附近、勢必遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，應嚴加戒備。氣象署「定量降雨預報」則顯示，東半部及南部皆應慎防致災雨。

    吳德榮提到，明晨楊柳再登陸福建、台灣風雨漸緩。週五至下週日各地天氣已好轉、高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下週一、二水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。

    楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷自氣象署）

    楊柳颱風暴風圈今晨觸陸，目前持續進逼台灣，氣象專家吳德榮表示，預估楊柳將於中午前後登陸台東，登陸點附近將遭遇颱風眼16級以上「毀壞性」的強陣風，今日包含東半部及南部皆應慎防致災雨。（圖擷自氣象署）

