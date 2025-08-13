楊柳颱風》黑潮進補更強悍！氣象專家：「搖滾時段」東、南防豪雨

氣象粉專「觀氣象看天氣」今晨發文指出，楊柳颱風靠著黑潮進補，從雷達回波看，楊柳底層已經非常強悍！第一波雨帶也已經上路。提醒隨著颱風接近，須留意天氣突然的驟變！（圖擷自氣象署）

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風持續逼近，預估今天（13日）白天將從台東登陸，氣象專家提醒，靠著黑潮進補，楊柳颱風底層非常強悍，今日白天將進入楊柳的搖滾時段，須留意天氣突然的驟變！預估東半部及南台灣降雨會最為顯著且集中，花東地區及南部山區預估累積降雨量都有達到局部豪雨等級或以上的機會。另外由於駛流場導引氣流明顯，預估今晚楊柳颱風的7級暴風圈就會逐漸遠離。

氣象粉專「觀氣象看天氣」今晨發文指出，楊柳颱風靠著黑潮進補，從雷達回波看，楊柳底層已經非常強悍！第一波雨帶也已經上路。提醒北部留意間歇雨勢、東部降雨較持續。

「觀氣象看天氣」表示，目前颱風距離台灣大概還有220公里，蘭嶼已出現12級陣風、綠島11級，台灣本島則在長濱觀測到9級。目前楊柳移速十分之快，持續以25-30公里速度靠近，粉專也提醒隨著颱風接近，須留意天氣突然的驟變！

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日白天將進入楊柳的搖滾時段！預估颱風中心在中午會登陸台東，本次事件降雨主要會集中在今天的白天，各地都有降雨，其中又以東半部及南台灣最為顯著且集中，在這12小時內（由08時至20時），花東地區及南部山區預估累積降雨量都有達到局部豪雨等級或以上的機會，並伴隨有強勁陣風。

「林老師氣象站」提醒，預估台東縣局部地區有平均風在12級以上或陣風14級以上發生的機率；雲林縣以南及澎湖縣局部地區都有平均風9級以上或陣風在11級以上發生的機率；彰化縣以北、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣及連江縣局部地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

「林老師氣象站」也提到，由於駛流場導引氣流明顯，預估楊柳颱風的7級暴風圈在今天晚間就會逐漸遠離，雖然雨量仍將持續，但是，雨停空檔開始變大，降雨強度也會明顯減弱。

「林老師氣象站」指出，今日白天將進入楊柳的搖滾時段！本次事件降雨主要會集中在今天的白天，各地都有降雨，在12小時內（由08時至20時），花東地區及南部山區預估累積降雨量都有達到局部豪雨等級或以上的機會，並伴隨有強勁陣風。（圖擷自臉書）

