08/13 各報重點新聞一覽

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城等弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證。（記者廖振輝攝）

2025/08/13 06:42

自由時報

邱佩琳：親送200萬 柯只說謝謝 轉交謝國樑等捐款 沒進民眾黨的帳

台北地方法院審理前台北市長柯文哲等人涉京華城弊案，昨開庭傳喚基隆市副市長邱佩琳作證，她曾經手轉交基隆市長謝國樑、文華東方飯店董事長林命群等人的捐款給柯，錢卻沒進民眾黨的帳；邱證稱確實有轉交捐款，謝國樑親手交給她，她再親自送到台北市長室交給柯，柯只說一聲「謝謝」。

請繼續往下閱讀...

詳見邱佩琳：親送200萬 柯只說謝謝 轉交謝國樑等捐款 沒進民眾黨的帳。

楊柳今台東登陸 9縣市停班課 中午前後達巔峰 花東及苗栗以南等13縣市警戒

楊柳颱風直奔台灣，中央氣象署昨日先後發布海上、陸上颱風警報，陸警擴及花東及苗栗以南等十三縣市，颱風中心預計今日中午前後以中度颱風巔峰強度自台東登陸，再往西北通過陸地，屆時嘉義以南地區雨勢加劇，恐有豪雨以上降雨。包括花蓮、台東、屏東、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、澎湖等九縣市，今天停班課。

詳見楊柳今台東登陸 9縣市停班課 中午前後達巔峰 花東及苗栗以南等13縣市警戒。

5連霸宜蘭市代會主席 林智勇涉貪、賄選 一審重判28年

五連霸無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，涉入宜蘭河濱公園採購等弊案，被查出借牌投標獲取不法利益，另也涉入賄選等案；宜蘭地方法院昨依違反貪污治罪條例圖利罪、政府採購法、選罷法等共九罪重判，刑期加總達廿八年一個月；不過，法院表示，林智勇因最高法院仍有貪污詐取財物未遂罪審理中，為避免重複裁定，暫不予定應執行刑。

詳見5連霸宜蘭市代會主席 林智勇涉貪、賄選 一審重判28年。

聯合報

為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組

賴政府上任至今逾四五○天，歷經大罷免失利、對美關稅談判尚未達陣及中南部風災豪雨，近期民調顯示，賴政府施政滿意度下滑。行政院長卓榮泰昨表示，政府會持續檢討，也會致力於行政、立法兩院溝通，「必要時，會對重要人事做應有處理」，向民眾說明、負責。

詳見為風災道歉 卓揆暗示內閣將改組。

美中關稅休兵 寬限期再延90天

美國總統川普十一日簽署行政命令，對中國大陸貨品加徵高關稅的寬限期再延九十天至十一月十日，大陸同步公布美中「斯德哥爾摩經貿會談聯合聲明」，除了關稅休戰，也宣布停止部分非關稅反制措施。

詳見美中關稅休兵 寬限期再延90天。

中國時報

劉世芳改口：維持現狀是最大共識

陸配可否擔任公職？內政部主張要依《國籍法》提供放棄國籍證明，花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華因無法提供放棄大陸國籍證明而遭解職。內政部長劉世芳11日更說「站在政府角色，我們是承認中華人民共和國的」，遭在野痛批違憲。劉世芳12日改口表示，維持現狀是台灣最大的共識。行政院長卓榮泰昨日受訪時強調，會以中華民國《憲法》做為兩岸雙邊的依據。

詳見劉世芳改口：維持現狀是最大共識。

楊柳加速直撲 花東南台灣警戒

今年第11號颱風「楊柳」朝台灣前進，氣象署12日發布海警、陸警，陸上警戒範圍擴大至13縣市，氣象署指出，颱風將在13日通過台灣，不過颱風移動速度快，預估13日傍晚可能從台南附近出海，最快14日清晨就可同時解除海警及陸警。台南市、高雄市、雲林縣、嘉義縣市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等9個縣市宣布今日停班停課。

詳見楊柳加速直撲 花東南台灣警戒。

楊柳颱風動態圖

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪污、賄選，被重判28年。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法