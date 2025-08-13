楊柳颱風觸陸！白天風雨最猛 暴風圈狂掃東半部、嘉義以南

中央氣象署表示，楊柳颱風暴風圈今天清晨已接觸花東及恆春半島陸地，東半部風勢、雨勢將明顯增大。（圖擷自中央氣象署）

2025/08/13 07:02

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，第11號中度颱風楊柳（PODUL）強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東南部近海；今天（13日）清晨6時，暴風圈接觸花東及恆春半島陸地，東半部的風勢、雨勢明顯增大。

今天中午左右，颱風中心預計將從台東登陸，白天會是風雨最強的時候，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上發生機率，至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨。

今天晚間，颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝中國方向前進，強度方面將逐漸減弱，明晚台灣本島的風雨將進一步趨緩，僅澎湖、金門風雨仍大。

此外，氣象署12日晚間22時發布豪雨特報稱，13日花蓮縣山區、台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨；花蓮縣、台東縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生機率。

氣溫方面，嘉義以南及東半部高溫約27至30度，雲林以北天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生機率。

颱風及其外圍環流影響，台東局部地區有平均風12級或陣風14級以上，雲林以南、花蓮及澎湖局部地區有平均風9級或陣風11級以上發生機率，其他地區也有機會出現平均風6級或陣風8級以上風勢；今夜至明（14日）晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。

各海面風浪明顯增大，浪高可達4公尺以上，尤其東部及東南部沿海可達6公尺以上，基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖沿海有長浪發生機率。

空氣品質方面，竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區為「普通」等級。

明天颱風逐漸遠離，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

15日至17日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；18日、19日南方雲系北移，南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 34 29 ~ 43 22 ~ 29 24 ~ 28

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

