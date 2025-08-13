楊柳颱風》8/13交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

受楊柳颱風影響，華航13日部分航班取消。（記者吳亮儀攝）

〔即時新聞／綜合報導〕楊柳颱風襲台，中央氣象署今天（13日）清晨發布海上陸上颱風警報，本報為讀者整理週三（13日）全台各地交通停航異動、活動取消或延期、景點關閉等資訊。

●交通異動

《花蓮玉里赤科山上午8點起預警性封路》赤科山主線道、產業道路以及竹林農路13日上午8時起實施預警性封閉。

《台中機場今日國內線、今晚飛澳門航班取消》台中機場13日國內線航班全部取消；13日晚間澳門航空NX 683往返澳門航班取消。

《高雄山區4路段預警性封閉》台20線和台29線4處路段13日上午9點至12點將陸續實施預警性封閉。

《台24線屏東德文路口至神山 9點起預警性封閉》台24線屏縣德文路口至神山段將於13日上午9點起實施預警性封閉。

《台東東河鄉台23線北源段預警性封閉》台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100北源路段易落石坍方12日晚間10點實施預警性封閉，後續將依風雨及道路災情狀況安全無虞再開放通車。

《南橫公路向陽至初來段 8/13上午7點預警性封閉》關山工務段將於8月13日上午7時預警性封閉台20線149K+110～199K+000（向陽至初來）路段，待天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

《華航、長榮、虎航8/13航班異動（陸續更新）》華航12日下午公布航班異動，包括桃園機場、高雄機場都有班機取消；長榮航空目前僅往返高雄航班有異動。

《華信、立榮8/13國內航線航班全數取消》立榮航空、華信航空13日國內線航班全數取消。

《8/13台鐵南迴線、花東線停駛 西部幹線南下部分停駛》台鐵公司公布，13日12時前南迴線、花東線停駛，西部幹線南下列車則是部分停駛。

《高雄8/13停班課 YouBike停止營運、305處開放停車》高雄市府宣布，YouBike全面停止營運，公車、渡輪視道路狀況行駛，捷運、輕軌則拉長班距，另市府開放305處供臨時停車。

《南市明10公尺以上寬度道路紅黃線有條件開放停車》台南市停班停課期間，全市10公尺以上寬度道路紅黃線有條件開放停車，但嚴禁併排停車，以免妨礙救災車輛通行。

《南迴公路金崙大橋今晚10點起封閉》南迴公路金崙大橋12日10點實施預警性封閉，以維護用路人安全。

《台東東河台23線北源路段 預計今晚10點預警性封閉》台東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100北源路段，不排除於12日晚上10點實施預警性封閉，將視風雨及道路災情狀況安全無虞後再開放通車。

《8/13共14航線、129航次船班停航》交通部航港局公布13日船班停航統計，共14航線、129航次船班停航。

《小琉球8/13全面停航》往返小琉球的船班決定13日全天停航，島內外民眾需提前調整行程。

《綠島船班明午後及後天取消 蘭嶼明後兩天取消》台東離島航線調整，13日全天台東往返綠島船班全部取消；蘭嶼船班包括富岡漁港及屏東後壁湖，13日全天取消。

《新臺馬輪今明停航》新臺馬輪12日及13日基隆-馬祖航班，因颱風影響停航。

《澎湖輪明晚航班延後一天》澎湖輪原訂13日晚間11點30分高雄往澎湖航班，調整至14日晚間11點30分開航。

《金門小三通金泉航線 16:35暫停航行》小三通12日下午4點35分金門水頭港往泉州石井港航線暫停行駛。

《金門小三通金廈、金泉航線明全天停航》金門縣港務處表示，受楊柳颱風影響，13日小三通金門往返廈門、金門往返泉州兩條航線全天停駛。

●活動取消或延後

《台東熱氣球場地拆到一件不留 明後兩天活動均取消》台東縣政府與熱氣球專業飛行團隊宣布，取消13日、14日的繫留體驗及造型球展演活動；原訂於14日晚上辦理的鹿野高台光雕音樂會延期至20日舉行。

《宜蘭童玩節8/12晚間6點到8/13休園》宜蘭縣政府文化局11日晚間宣布，宜蘭國際童玩藝術節訂於13日休園。

《竹縣「關鍵轉折時刻」產業論壇延期》新竹縣原定13日在AI智慧園區普生竹創大樓國際會議廳舉辦產業論壇，受楊柳颱風影響改在9月10日登場。

《北市夏日節13日煙火、音樂展演取消》台北市觀光傳播局宣布，大稻埕夏日節原定8月13日晚間煙火秀及音樂展演取消。

●景點

《屏東森林遊樂區預警性封閉》林業保育署屏東分署宣布，轄內墾丁、雙流國家森林遊樂區及自然步道，12日下午5時起預警性休園封閉，確保遊客安全。

《阿里山遊樂區8/12傍晚5點預警性休園 林鐵8/13全線停駛》林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區自12日傍晚5點預警性休園；阿里山林鐵12日上午10點嘉義開往阿里山預警性停駛，13日則全線停駛。

《台東森林育樂場域、林道8/12下午5點起封閉》林業保育署台東分署宣布，該分署所轄管的森林育樂場域及林道，自12日下午5時起預警性封閉，開放日期另行公告。

《宜蘭龜山島8/12、8/13封島2天》觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處宣布，宜蘭龜山島將在12、13日預警性封島2天。

《宜蘭太平山遊樂區8/12中午12點起預警性休園》林業及自然保育署宜蘭分署宣布，太平山國家森林遊樂區將於12日中午12點起預警性休園，園區8條自然步道同步封閉。

《清境農場明下午預防性休館》南投縣仁愛鄉宣布，12日下午2點起啟動預防性休園；奧萬大、合歡山森林遊樂區則於12日下午5點起預警性休園。

《武陵、福壽山農場明日下午起休園》台中市武陵農場宣布，自12日下午5時起，實施預警性休園措施；福壽山農場則是從12日下午2時起預警性休園。

《楊柳颱風逼近 玉山、雪霸、太魯閣國家公園宣布禁入園》楊柳颱風來襲，內政部國家公園署表示，目前玉山、雪霸、太魯閣國家公園已公告禁止進入生態保護區。

《大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區 17:00起預警性休園》自12日下午5時起，大雪山、八仙山及武陵國家森林遊樂區將預警性休園，轄屬谷關七雄等13條自然步道亦暫停開放。

《楊柳颱風逼近！ 台中大坑步道及自行車道節點下午4點封閉》台中市大坑14條步道及自行車道重要節點，將於12日下午4點預警性封閉。

《楊柳颱風影響 宜蘭福山植物園8/13預警性休園》農業部林業試驗所轄下宜蘭福山植物園，13日實施預警性休園。

《防颱！台大溪頭3大園區8/13預警性休園》台大實驗林管理處宣布轄下包括溪頭、鳳凰，以及下坪自然教育園區8月13日預警性休園。

