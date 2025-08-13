國家級警報！「楊柳」來襲 台東慎防致災強陣風

氣象署發布陸上強風特報。（圖擷取自中央氣象署）

2025/08/13 06:30

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第11號颱風「楊柳」正朝台灣東南部近海接近中，預計中午將會登陸台東，白天也是今（13）日風雨最強的時候。氣象署今日清晨5點28分發布「國家級警報」，針對台東縣發布「颱風強風告警」，台東縣可能出現14級以上致災強陣風，民眾請注意人車安全，並儘速至堅固的室內躲避。

氣象署今日清晨5點28分針對台東縣發布「颱風強風告警」，預計將持續至今早9點30分，由於「楊柳」颱風進逼，將出現12級平均風或14級陣風以上風力。氣象署建議民眾，立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

此外，氣象署5點43分野發布陸上強風特報，台東縣為「紅色燈號」，局部地區有平均風12級以上或14級以上陣風；彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及蘭嶼則為「橙色燈號」，局部地區有可能達到平均風9級以上或陣風11級以上；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣為「黃色燈號」，局部地區有可能達到平均風6級以上或陣風8級以上。

