楊柳颱風陸警範圍再擴大 14縣市納警戒範圍

楊柳颱風今日晚間11時位於台東的東南東方約340公里海面處，以每小時27公里速度向台灣逼近。（中央氣象署提供）

2025/08/13 00:08

〔記者林志怡／台北報導〕楊柳颱風迅速逼近台灣，中央氣象署今日深夜再擴大陸上颱風警報範圍，將澎湖、金門、花東及苗栗以南等14縣市納入警報範圍。氣象署提醒，明日受到颱風侵襲，各地需嚴防強風豪雨，東半部、屏東、南部山區風雨明顯，午起嘉義以南風雨增大，傍晚澎湖、晚起金門風雨增大。

楊柳颱風今日晚間11時位於台東的東南東方約340公里海面處，以每小時27公里速度，向西北西進行，近中心最大風速相當於13級風，七級風平均暴風半徑150公里，過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，且預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

此外，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，陸上颱風警報除花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖等，今日深夜再擴及金門，另氣象署也對台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽發布海上颱風警報，航行及作業船隻應嚴加戒備。

中央氣象署預報員朱美霖指出，颱風中心預計於中午前後登陸台東地區，接著往西通過陸地區域，並於明天下午至傍晚就會從雲嘉南地區出海，週四凌晨通過澎、金地區，之後隨著颱風進入中國大陸，對台灣的影響將逐漸減弱，中央氣象署最快週四清晨可同時解除海上陸上颱風警報。

朱美霖說，受到颱風影響，明日各地都有降雨出現，上午颱風接近期間蘭嶼、綠島、東半部地區風勢增強，明天中午至下午登陸並通過中央山脈期間，雲林以南風勢也逐漸增強，內陸到沿海慎防強風，傍晚颱風接近澎湖後，也會帶來明顯的風勢。

另因颱風帶來的偏東風，中部以北地區可能因為沉降作用，出現局部高溫，可能有局部36度以上的氣溫發生。

此外，朱美霖指出，明日上午前，受到外圍環流影響，東半部、大台北有間歇陣雨，上午至中午東半部、蘭嶼、綠島有豪雨發生，下午至晚間花東雨勢持續，雲林以南也有顯著降雨，晚間通過澎湖周邊海域時，海峽上也有明顯降雨。

楊柳颱風影響時間表。（中央氣象署提供）

風力預報趨勢6小時預報圖。（中央氣象署提供）

陸上強風特報。（中央氣象署提供）

降雨預報趨勢6小時預報圖。（中央氣象署提供）

降雨預報趨勢示意圖。（中央氣象署提供）

豪雨特報。（中央氣象署提供）

浪高預測示意圖。（中央氣象署提供）

