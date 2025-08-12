楊柳颱風來襲！高雄加強側溝清疏提升防洪效能

楊柳颱風來襲，水利局加強河川及道路側溝清疏，提升防洪效能。（市府提供）

2025/08/12 23:48

〔記者陳文嬋／高雄報導〕楊柳颱風來襲，高雄市水利局加強區域排水、中小排水及雨水下水道清疏作業，環保局完成市區道路側溝雜物清疏作業，提升整體防洪效能。

水利局今年大幅增加清淤預算達2.6億元，已於5月汛期前完成典寶溪、後勁溪、曹公新圳及鳳山溪等主要區域排水清疏作業，尤其易淹水區及瓶頸段，強化清疏措施，確保排水順暢。

水利局表示，已累計清疏203公里，清除土方達28.7萬立方公尺，進度已達到預期清除量，楊柳颱風來襲，持續加強清疏作業，確保通洪斷面通暢，維護民眾生命安全。

環保局昨起提前防颱，動員加強主要道路及洩水孔清疏，已動員1094人次、各式車輛143車次，進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，共計清疏70.2公里、清除路旁洩水孔堵塞12004件及溝蓋堵塞7174件，合計清除廢棄物266.5公噸。

環保局表示，今年側溝清疏長度達4147公里，清疏重量25536公噸，分別為去年2.8倍及3.2倍，颱風來襲加強主要道路側溝及洩水孔清疏，以避免道路出現積淹水情形。

