    首頁　>　生活

    週末來「摸魚」！桃園永安漁港「海客漁鄉鱻有魚」 食魚教育16、17日登場

    永安漁港年度盛會「2025海客漁鄉鱻有魚」食魚教育，將於16、17日登場。（中壢區漁會提供）

    永安漁港年度盛會「2025海客漁鄉鱻有魚」食魚教育，將於16、17日登場。（中壢區漁會提供）

    2025/08/12 23:43

    〔記者李容萍／桃園報導〕雖然中央氣象署今（12日）已先後發布楊柳颱風海上、陸上警報，但桃園市未列入警戒範圍，市府農業局晚間表示，永安漁港年度盛會「2025海客漁鄉鱻有魚」食魚教育，將於16、17日上午10點至下午5點如期在永安漁港和觀光漁市生鮮區登場，今年以海味博物館為主題，透過活動帶領民眾認識海洋生態、漁業資源、食魚文化、認識永續漁業，重頭戲是中壢區漁會邀請紙藝創作藝術家洪新富以紙藝復刻海味，展現創意與環保巧思。

    中壢區漁會總幹事黃德汶表示，洪新富將用一張張紙，摺出海洋生態系，將展示紙藝鯨鯊、藍鯨、龍紋鱝、鬼福鱝等保育類魚種，也有餐桌上常見的鬼頭刀、鮪魚、螃蟹、小丑魚等，透過紙藝訴說海洋生態系的故事，更有機會接受洪親自指導紙藝DIY，邀請民眾攜家帶眷到一起光明正大來「摸魚」。

    黃德汶提到，持續多年的 ｢海客漁鄉鱻有魚｣食魚教育活動，今年依然在漁市場進行闖關的教育推廣活動，所規劃的互動攤位，「鯊魚研究室」，展示4億年遠古生物「鯊魚」的標本、讓參加者了解鯊魚的生態貢獻；「甲殼展示館」展示螃蟹、蝦類等實體標本與互動教具，引導民眾認識甲殼類生態習性；「海岸寶藏庫」介紹棘皮動物的特色，了解這些海洋生物的生態；透過「魚類辨識站」，學習當季魚種，以選擇更為友善的海味。

    另有「漁港探索站」，透過永安漁港地景走讀，由專業老師帶領探索漁港，從傳統捕撈到現代漁法，了解桃園漁業文化與永續課題；在「海客故事館」發掘桃園新屋的客家「耕海文化」，以及透過「石滬傳技室」重拾百年漁網記憶。

    此外，新屋區公所17日上午9點在新屋區笨港灣停車場舉辦桃園海客牽罟技藝傳承體驗活動。新屋區長鄭詩鈿表示，牽罟技藝是沿海地區珍貴的民間捕魚技術，希望以寓教於樂和體驗方式將這項技藝傳承下去，即日起受理報名。

    海洋客家休閒農業發展協會總幹事黃裕聖也說，牽罟是桃園沿海地區很珍貴民間捕魚技術，不但需要眾人的力量一起來捕撈，且在捕獲的漁貨還會與一同牽罟的朋友分享，是非常典型的睦鄰和同享的精神，當天除了牽罟，還有小農市場、親子趣味沙雕等適合親子活動。

    紙藝創作藝術家洪新富用一張張紙摺出海洋生態系。（洪新富提供）

    紙藝創作藝術家洪新富用一張張紙摺出海洋生態系。（洪新富提供）

    紙藝創作藝術家洪新富用一張張紙摺出海洋生態系。（洪新富提供）

    紙藝創作藝術家洪新富用一張張紙摺出海洋生態系。（洪新富提供）

