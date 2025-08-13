「尼伯特」陰影泡麵、生鮮搶光 台東量販、超市貨架唱空城

量販超商生鮮食品、菜架幾乎被掃光。（記者劉人瑋攝）

2025/08/13 00:12

〔記者劉人瑋／台東報導〕楊柳颱風直撲，目前路徑似乎直向台東市而來，由於以往「尼伯特颱風」對台東人投下的陰影，從下午開始就展開數輪食材搶購潮，台東較知名的量販、超市食品貨架幾乎被掃空，以生鮮肉菜為最，直到店家打烊方才停歇。民政處長林宏義表示，民眾行為是基於預期心理，「颱風時期本該準備糧食，但沒搶到的人也不用怕，因為颱風似乎只來一天」

究竟是「尼伯特2.0」還是「衛生紙之亂2.0」最後家中衛生紙多到可賣人，明天過後就會揭曉，在此之前，台東市區經歷一整天的搶貨潮，林宏義說，今天巡視市區狀況還發現警察局長蔡燕明親自站在大賣場外的十字路口視察，「沒辦法，太多人買東西了」，晚上6時，自己到開封街的賣場外也見到人潮。

一直到店家打烊前，許多白天無暇外出的民眾，晚上下班後才能採買，有民眾對同伴喊著:「全聯賣光了，我們去家樂福搶！」，有阿嬤看著鮮蛋、菜、鮮肉貨架一空雙眉緊皺，也有媽媽不斷思索要對哪些餅干下手，帶著小小孩的家長則是推車裝滿孩子的零食。。

今晚無風無雨、月色矇朧，海濱公園處處都有人賞月觀浪，但民眾表示，經歷2016年「尼伯特風災」，一個星期沒水沒電又找不到食物，真的很怕舊事重演才會搶買。林宏義說，民眾預期心理才會搶買，這可以理解，颱風來臨本就該備齊食物，「但是目前資料顯示，颱風只來一天，沒搶到的人不用太擔心」。有民眾則表示，就算家裡堆滿搶來的戰利品卻風雨不大，「那就當開箱品嚐新食物」。

