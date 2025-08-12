為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    到南部弄假牙不擠了！恆旅醫牙科獲企業、宗教捐頂級設備助裝假牙

    恆春旅遊醫院的牙科診療中心今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

    恆春旅遊醫院的牙科診療中心今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

    2025/08/12 22:59

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕恆春半島是觀光旅遊勝地，但長期面臨牙科資源匱乏，居民看牙到枋寮甚至潮州、屏東市或高雄市區都是家常便飯，在屏東縣政府及屏東縣衛生局積極媒合下，由川其開發建設、淇發建設及苗栗十方圓通寺所捐贈總價近500萬元的診療椅及3D全口X光機，今天門診正式開幕，縣長周春米前來感謝企業及宗教的善心，強調將持續爭取資源、引進設備，讓南屏東鄉親與到訪旅客都能享有最完善的醫療保障。

    恆春旅遊醫院為提升恆春半島區域的整體醫療環境，今年開始提供穩定的牙科門診服務，縣長周春米和衛生局長張秀君居中牽線協助招募2位專業牙醫師，更促成2張診療椅還有3D全口X光機的捐贈，周春米說，恆春半島6鄉鎮，人口約15萬人，假日更會湧入大批遊客，醫療環境需要與時俱進。

    周春米說，經多年來爭取中央補助提升恆旅的設備，包括2013年底啟用全新醫療大樓及128切電腦斷層、MRI核磁共振成像儀、單人高壓氧治療艙，今年並引進心導管儀器與全新牙科診療中心，整體性的提升恆春半島醫療能量。

    恆旅院長蔡昌宏指出，恆春半島牙科的醫病比遠高於都會區，去年9月到職後就獲鄉親反映急重症救護與牙科診療服務迫切需求，感謝縣府協助媒合、爭取企業捐贈的診療椅及宗教團體捐贈的3D全口CT數位化影像系統還有房間管線等，這也是恆春半島最先進的電腦斷層，有了這台才能做植牙、假牙，擴充半島醫療量能。

    據屏東縣政府衛生局長者假牙裝置補助的列表顯示，目前恆春半島中僅恆春基督教醫院及頂好牙醫是假牙補助特約醫院，當地長者文文是直說，老了以後才發現牙齒不好要裝假牙，恆旅有新設備更增加她裝設假牙的意願。

