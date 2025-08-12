納骨塔屏縣完成「最後一塊拼圖」！枋山「長樂園區仙居館」破土

鄉長羅金良兌現選前承諾，為枋山鄉帶來第一座公有骨灰骸存放設施。（枋山鄉公所提供）

2025/08/12 22:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣枋山鄉雖有里龍山依山傍海吸引全台灣各地民眾到此地放置先人骨灰骸，但至今枋山鄉卻沒有主供鄉親骨灰骸存放的公有設施，枋山鄉長羅金良為讓先人能回鄉供後人祭祀，兌現選前承諾於第三公墓將興建最多格位可達1.7萬格的骨灰骸存放設施，補上全屏東縣公有骨灰骸存放設施的「最後一塊拼圖」。

屏東共有33鄉鎮市，近年先人骨灰存放需求大，各公所不是擴充原有就是新增新的存放設施，不過，地形狹長的枋山，因方正地形不好取得，且經費籌措不易，直到今年才終於破土，落成後可謂補齊所有鄉鎮市至少都有1座公辦的骨灰骸存放設施。

請繼續往下閱讀...

「讓先人落葉歸根！」，羅金良指出，枋山鄉期盼公有的納骨塔已70多年，但目前興設骨灰骸存放設施皆已無中央補助，因此上任後積極籌措自有財源，並覓得第三公墓的腹地興建「長樂園區仙居館」，首期工程約要4000多萬元，工期為300個工作天，屆時啟用，就會鼓勵鄉親將先人遷葬入塔，也盼能覓得財源進行遷葬補助。

羅金良說，落成啟用後，枋山鄉人未來不必再到他鄉祭祀先人，而遷葬的原公墓區也能併同綠美化，還可增加如樹葬、花葬及壁葬等等的設施，讓原本氛圍較為凝重的公墓，成為青山綠水的公共設施，由於當地後有山頭倚靠，前可遠眺大海，可說是祖先長眠的福地。

由於是全縣最後1個鄉鎮，主管殯葬業務的屏東縣民政處前後任處長徐富癸及鄭文智都到場參與破土典禮，在處長任內就不斷協助鄉公所的現任立委徐富癸說，仙居館的地點可說是依山傍海，在公所努力下終於進行破土，未來將盡力協助公所能加速遷葬，將原有公墓打造成為公共設施，先人安居，子弟們則可到公共設施休閒。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法