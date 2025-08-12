為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    楊柳來襲全聯秀17年前「1廣告」 一票人喊︰好懷念！

    全聯福利中心11日發文提醒民眾，記得提前做好防颱準備，同時附上一段17年前拍攝的防颱廣告。（圖擷取自「全聯福利中心」臉書粉專）

    全聯福利中心11日發文提醒民眾，記得提前做好防颱準備，同時附上一段17年前拍攝的防颱廣告。（圖擷取自「全聯福利中心」臉書粉專）

    2025/08/12 22:44

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中度楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布陸上警報，多個縣市宣布明（13日）停班停課。對此，全聯福利中心昨（11日）發文提醒民眾，記得提前做好防颱準備，同時附上一段17年前拍攝的防颱廣告，請大家注意廣告中的「男人」如何示範防颱步驟，畫面一出，吸引大批網友關注。

    全聯昨日晚間在臉書粉專、Threads發文表示，楊柳颱風來勢洶洶，而有一個男人早在「17年前」，就不斷親身為大家示範「堆沙包、封門窗、去全聯」這些防颱步驟，「年代變了，不變的是防颱3步驟」、「不管風多大、雨多急，我們都在這裡，等你補齊最後一步的安心。因為有準備......颱風天就沒那麼可怕。」

    該文還附上一段長度15秒的影片，為「全聯先生」邱彥翔民國97年為全聯拍攝防颱廣告，只見他一臉正經地親自展示防颱步驟，未料完成後發現自己把門口堵住，無法去全聯補齊需要的日常用品，最終不得不把門口的沙包移開。

    貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「從國小看到上班」、「好想念全聯先生喔」、「還是熟悉的先生最對味」、「這個廣告跟我一樣大？」、「好可惜，自己的言行損害形象」、「防颱最後步驟，耍廢在家躺沙發懶骨頭」、「小時候超喜歡這個廣告！都會停下來看完！」、「全聯先生，親手葬送自己繼續代言的機會，也怪不得別人」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播