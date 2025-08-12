楊柳來襲全聯秀17年前「1廣告」 一票人喊︰好懷念！

全聯福利中心11日發文提醒民眾，記得提前做好防颱準備，同時附上一段17年前拍攝的防颱廣告。（圖擷取自「全聯福利中心」臉書粉專）

2025/08/12 22:44

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中度楊柳颱風來勢洶洶，中央氣象署已發布陸上警報，多個縣市宣布明（13日）停班停課。對此，全聯福利中心昨（11日）發文提醒民眾，記得提前做好防颱準備，同時附上一段17年前拍攝的防颱廣告，請大家注意廣告中的「男人」如何示範防颱步驟，畫面一出，吸引大批網友關注。

全聯昨日晚間在臉書粉專、Threads發文表示，楊柳颱風來勢洶洶，而有一個男人早在「17年前」，就不斷親身為大家示範「堆沙包、封門窗、去全聯」這些防颱步驟，「年代變了，不變的是防颱3步驟」、「不管風多大、雨多急，我們都在這裡，等你補齊最後一步的安心。因為有準備......颱風天就沒那麼可怕。」

該文還附上一段長度15秒的影片，為「全聯先生」邱彥翔民國97年為全聯拍攝防颱廣告，只見他一臉正經地親自展示防颱步驟，未料完成後發現自己把門口堵住，無法去全聯補齊需要的日常用品，最終不得不把門口的沙包移開。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示，「從國小看到上班」、「好想念全聯先生喔」、「還是熟悉的先生最對味」、「這個廣告跟我一樣大？」、「好可惜，自己的言行損害形象」、「防颱最後步驟，耍廢在家躺沙發懶骨頭」、「小時候超喜歡這個廣告！都會停下來看完！」、「全聯先生，親手葬送自己繼續代言的機會，也怪不得別人」。

