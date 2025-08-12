「阿莎力」推掉17000盒訂單 蛋黃酥名店鹿港「新口味」曝原因…

鹿港「新口味」蛋黃酥自從改採取線上預購，完全解決排隊亂象。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/08/12 22:37

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港蛋黃酥名店「新口味」為解決每到中秋的排隊亂象，從2020年全面改採線上預購，今年有人開口中秋檔期要訂17000盒，「新口味」蛋黃酥二代王裕誠完全不考慮就婉拒，因為中秋線上預購有限額，就是希望人人都可以吃得到，也買得到！

王裕誠說，自從改為全面線上預購，無論是平假日，或是中秋檔期或是春節都不例外，都必須是每星期五在官網預訂下一個星期的訂單，中秋檔期還會限制每個帳號可預購的顆數，這個制度推出進入第5年，每年都有人反應「企業送禮不方便」，但為了公平起見，還是維持原狀。

因此，今年有人就來詢問，打算在中秋檔期一口氣訂購17000盒的蛋黃酥，希望「新口味」能夠看在訂單夠大筆，而改變心意與做法，但王裕誠一聽到就馬上婉拒了。

王裕誠說，推掉超大筆訂單，很多人都覺得很可惜，因為這樣今年中秋光做這一單就夠了，但他不這麼認為，首先，這就是破壞線上預購的制度，對於近年來遵守規定的民眾既不尊重也不公平。何況，如果真的接單，也打破店家堅持線上預購的原則，最重要的是，有更多人想要吃「新口味」蛋黃酥就吃不到，也買不到了。

他強調，做生意當然希望接到大訂單，但就算只是購買一盒，店家也非常珍惜與重視，「新口味」多年來就是靠著每一個口碑的累積才能打出知名度，想讓更多人能夠買到與吃到，這才是店家的初心與堅持。

