    首頁　>　生活

    高雄8/13放颱風假 醫院啟動天災門診一覽

    2025/08/12 22:25
    高雄市8月13日全市停班停課。（高雄政府提供）

    高雄市8月13日全市停班停課。（高雄政府提供）

    〔記者許麗娟／高雄報導〕受楊柳颱風侵襲影響，高雄市明（12）日全市停班停課，4家醫學中心及多家公私立醫院多數停止正常門診，改啟動天災門診，民眾看診前務必事先留意，非必要盡量別出門，以降低風險。

    高雄長庚醫院、大同醫院、鳳山醫院：
    設特別門診，其餘門診服務均暫停；住院、手術、透析照常服務；急診24小時提供服務。受颱風影響無法看診民眾，院方已主動協助更改看診日期，請留意簡訊通知；已預約當日之檢查、檢驗、門診手術者，於上班日致電原預約單位或另調整預約時段。
    高雄長庚醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄長庚醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    大同醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    大同醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    鳳山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    鳳山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄榮民總醫院：
    所有門診、約診暫停，僅開設上午部分科別門診；住院、急診正常服務；慢箋領藥於中午12點前報到；原定檢查、檢驗與門診手術等常規醫療作業，可於上班時間聯繫排程單位，另行安排時間；如須回診，可於4週內持停班當日之掛號資料，於醫師看診當日至掛號櫃檯加診。
    高雄榮總8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄榮總8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄醫學大學附設中和紀念醫院：
    上、下午開設天然災害彈性門診，夜間門診停診；健康管理中心及復健門診全日暫停服務，血液透析室服務照常，急診與住院亦全日照常服務。門診預約的病友如無法如期就醫時，院方可協助1個月內加掛。查詢彈性門診與各檢查診（https://www.kmuh.org.tw/KMUHWeb/Pages/NDOPD/ndopd_news.aspx）。
    高醫8月13日特別門診。（院方提供）

    高醫8月13日特別門診。（院方提供）

    義大醫療體系（義大醫院、義大癌治療醫院、義大大昌醫院）：
    門診將採彈性開診方式辦理，急診與住院服務均照常提供，不受影響。為確認當日實際開診科別，建議民眾可先至義大醫療財團法人官網（https://edhg.edah.org.tw/）查詢看診進度，或致電07-6150911洽詢相關科別之開診情形。802國軍高雄總醫院：
    開設天然災害特別門診，內、外科（上午、下午）、骨科（上午）、精神科（下午）。預約檢查（驗）及住院等候通知，體檢暫停。急診不提供慢箋領藥服務。
    國軍高雄總醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    國軍高雄總醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高醫岡山醫院：
    上午及下午開設天災期間彈性門診，健檢全日暫停服務，夜間門診暫停。急診、住院、手術、血液透析照常服務。各項檢查請詳閱檢查單注意事項內容，若因天災影響未能到院就診者，於1個月內擇期回院就診。可來電人工掛號電話07-6263000表明為天災停診受影響者，或利用網路掛號。天然災害彈性門診時間及各項檢查異動（https://reurl.cc/K965L9）。
    岡山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    岡山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    阮綜合醫院：
    上午及下午開設颱風特別門診，夜間門診停診；急診、住院、洗腎、預約手術、預約檢查/檢驗、超音波胃鏡、大腸鏡檢查、化療及美沙酮照常服務。
    阮綜合醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    阮綜合醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄市立聯合醫院：
    原表定門診停診，已預約之病人不另行通知，煩請自行改掛其他時間。另增設「上午」特別門診；門診、復健、健檢中心、放射放腫及住院化療暫停服務；急診及住院服務照常服務。
    高市聯醫8月13日特別門診。（院方提供）

    高市聯醫8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄市立民生醫院：
    上午開設颱風特別門診，其餘門診、復健及體檢全面暫停服務；急診與住院服務照常。
    民生醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    民生醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄市立小港醫院：
    開設上、下午天然災害門診；急診及住院正常運作；聯合服務中心白天正常運作，夜間暫停；復健治療、健檢中心、門診檢查（內視鏡、超音波）、各類疫苗暫停服務。
    小港醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    小港醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    高雄市立岡山醫院：
    急診照常服務，牙科、復健科、健康管理中心休診，另開設內視鏡診及上、下午特別門診。
    岡山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    岡山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

    衛福部立旗山醫院：
    上午門診異動，可洽官網（https://www.chis.mohw.gov.tw/），下午及夜診皆休診。聖功醫院：
    門診及健檢中心暫停服務；急診、住院、手術室、洗腎室及周邊血管中心照常服務。
    圖 圖
    圖 圖
