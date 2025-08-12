高雄8/13放颱風假 醫院啟動天災門診一覽

2025/08/12 22:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕受楊柳颱風侵襲影響，高雄市明（12）日全市停班停課，4家醫學中心及多家公私立醫院多數停止正常門診，改啟動天災門診，民眾看診前務必事先留意，非必要盡量別出門，以降低風險。

高雄長庚醫院8月13日特別門診。（院方提供）

大同醫院8月13日特別門診。（院方提供）

鳳山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

高雄榮總8月13日特別門診。（院方提供）

高醫8月13日特別門診。（院方提供）

國軍高雄總醫院8月13日特別門診。（院方提供）

岡山醫院8月13日特別門診。（院方提供）

阮綜合醫院8月13日特別門診。（院方提供）

高市聯醫8月13日特別門診。（院方提供）

民生醫院8月13日特別門診。（院方提供）

小港醫院8月13日特別門診。（院方提供）

