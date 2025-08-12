為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    梨山「蘋果王子」遭偷採 網友怒批這隻誰家的，都不會羞恥才厲害

    女遊客將採摘的蘋果放進後包，過程全被錄。（擷取自網路）

    女遊客將採摘的蘋果放進後包，過程全被錄。（擷取自網路）

    2025/08/12 22:17

    〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景管理處在梨山賓館前嫁接2株擁有30多個品種的蘋果樹，為與福壽山農場的「蘋果王」區別，又稱為 「蘋果王子」。不料，本周日有2名女性遊客在蘋果王子樹下拍照，被拍的婦人竟隨手偷摘蘋果放進後背包中，過程全部被民眾錄影po到Threads上，引發網友公審，要求報警處理；參山處長曹忠猷表示，蘋果王子樹主要供遊客近距離接觸高山農業的魅力，希望民眾不要隨意採摘，否則被po上網路不是很丟臉？！

    本周日，有2名女性遊客在梨山賓館前的蘋果王子樹下拍照，其中一人竟順手偷摘了蘋果放進後背包，過程全部被民眾錄影並po網， 民眾發文表示「到底是有多缺，連蘋果都要偷拔」，強調該蘋果樹嫁接了30幾種不同品種的蘋，是呈現台灣農業改良的技術，不是讓人家免費採摘的，「而且妳又在告示牌的前面做這樣的事情，你的家人不會覺得丟臉嗎？ 前面已經看到你偷拔一顆了，現在又再在多拔一顆、真是太可惡了」。

    網友也批評指出，「這隻誰家的，都不會羞恥才厲害」；「竊盜是公訴罪，建議報案」；「身為農民的我，真的很討厭這種去爬山看到東西就採的人！通常你告知她們都還很理直氣壯」！

    參山處長曹忠猷表示，梨山賓館前的蘋果王子，是參山處委請當地農友以嫁接方式展示在梨山當地常見的30餘種品種，讓遊客近距離接觸高山農業的魅力，並透過4K攝影機在YOUTUBE頻道24小時全球直播，欣賞梨山四季的變化。遊客的一舉一動，也即時放送到世界各角落。

    曹忠猷說，蘋果王子僅供觀賞，故為維護美觀經常性用藥，為維護民眾的健康，請勿食用，且摘採係屬竊盜行為，並觸犯風景特定區管理規則第13條，如經發現行為人可處5年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金及新臺幣5千至3萬的罰鍰。請大家一起呵護蘋果王子，讓所有遊客可以欣賞到結實纍纍的景象。目前蘋果王子樹下有導覽牌，強調「僅供觀賞」，未來將加註警語「請勿偷摘，以免觸法」，提醒民眾切勿隨意採摘。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播