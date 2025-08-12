梨山「蘋果王子」遭偷採 網友怒批這隻誰家的，都不會羞恥才厲害

女遊客將採摘的蘋果放進後包，過程全被錄。（擷取自網路）

2025/08/12 22:17

〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光署參山國家風景管理處在梨山賓館前嫁接2株擁有30多個品種的蘋果樹，為與福壽山農場的「蘋果王」區別，又稱為 「蘋果王子」。不料，本周日有2名女性遊客在蘋果王子樹下拍照，被拍的婦人竟隨手偷摘蘋果放進後背包中，過程全部被民眾錄影po到Threads上，引發網友公審，要求報警處理；參山處長曹忠猷表示，蘋果王子樹主要供遊客近距離接觸高山農業的魅力，希望民眾不要隨意採摘，否則被po上網路不是很丟臉？！

本周日，有2名女性遊客在梨山賓館前的蘋果王子樹下拍照，其中一人竟順手偷摘了蘋果放進後背包，過程全部被民眾錄影並po網， 民眾發文表示「到底是有多缺，連蘋果都要偷拔」，強調該蘋果樹嫁接了30幾種不同品種的蘋，是呈現台灣農業改良的技術，不是讓人家免費採摘的，「而且妳又在告示牌的前面做這樣的事情，你的家人不會覺得丟臉嗎？ 前面已經看到你偷拔一顆了，現在又再在多拔一顆、真是太可惡了」。

請繼續往下閱讀...

網友也批評指出，「這隻誰家的，都不會羞恥才厲害」；「竊盜是公訴罪，建議報案」；「身為農民的我，真的很討厭這種去爬山看到東西就採的人！通常你告知她們都還很理直氣壯」！

參山處長曹忠猷表示，梨山賓館前的蘋果王子，是參山處委請當地農友以嫁接方式展示在梨山當地常見的30餘種品種，讓遊客近距離接觸高山農業的魅力，並透過4K攝影機在YOUTUBE頻道24小時全球直播，欣賞梨山四季的變化。遊客的一舉一動，也即時放送到世界各角落。

曹忠猷說，蘋果王子僅供觀賞，故為維護美觀經常性用藥，為維護民眾的健康，請勿食用，且摘採係屬竊盜行為，並觸犯風景特定區管理規則第13條，如經發現行為人可處5年以下有期徒刑、拘役或新臺幣50萬元以下罰金及新臺幣5千至3萬的罰鍰。請大家一起呵護蘋果王子，讓所有遊客可以欣賞到結實纍纍的景象。目前蘋果王子樹下有導覽牌，強調「僅供觀賞」，未來將加註警語「請勿偷摘，以免觸法」，提醒民眾切勿隨意採摘。

