    首頁　>　生活

    安南、新營全民運動館招商 ROT經營權10年

    安南區全民運動館未來完工模擬圖。（圖由南市體育局提供）

    安南區全民運動館未來完工模擬圖。（圖由南市體育局提供）

    2025/08/12 22:01

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市公告「安南區全民運動館」及「新營區全民運動館」ROT招商案，公開徵求民間投資人，委託營運年期均為10年，投標截止日為9月10日。

    本次招商案中，安南區全民運動館固定權利金為每年40萬元，新營區運動館為每年35萬元，另兩案變動權利金均須依營業收入採累進級距方式計算。南市體育局表示，透過固定及變動權利金制度，不僅確保市府穩定收益，更鼓勵業者積極經營創造更高回饋，達到政府、廠商、市民三贏目標。

    斥資3.3億餘元的安南區全民運動館，位於安南區九份子重劃區，將帶來該區新亮點。場館規劃體適能中心、籃球全場1面、羽球場4面、多功能教室、韻律教室、商業空間等，總樓地板面積約3324.57平方公尺，最低投資額1100萬元。

    新營區全民運動館則位在民治行政中心旁，亦耗資逾3億元興建中，將設體適能中心、籃球全場1面、羽球場6面（含與綜合球場共用4面）、多功能教室、韻律教室、商業空間等，總樓地板面積約4271.86平方公尺，最低投資額1400萬元。

    體育局長陳良乾表示，兩案申請人於增建、改建或修繕期間，須投入健身器材、音響設備、公共安全與急救器材、置物櫃、飲水設備等必要設施，確保服務品質與安全。

    南市新營區全民運動館模擬圖。（圖由南市體育局提供）

    南市新營區全民運動館模擬圖。（圖由南市體育局提供）

